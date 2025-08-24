[내일날씨]무더위 속 전국 비…체감온도 최고 35도

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

인천·경기북부 100㎜ 비

낮 최고 기온 30~36도

월요일인 25일도 전국 대부분 지역에서 최고 체감 온도가 35도 안팎으로 오르면서 매우 무덥겠다.

늦은 새벽부터 인천·경기 서해안과 충남 서해안, 전라 서해안에서 비가 시작돼 오전에 그 밖의 수도권과 충남권, 오후부터 강원 내륙·산지와 충북, 그 밖의 전라권으로 확대되겠다. 경상권 내륙과 제주도에는 오후에 소나기가 내리는 곳이 있겠다.

서울 강남역 사거리 부근에서 갑자기 쏟아지는 소나기에 우산을 준비하지 못한 시민들이 비를 피하기 위해 이동하고 있다. 조용준 기자

AD

25∼26일 이틀간 예상 강수량은 다음과 같다. 서울·인천·경기와 서해5도는 30∼80㎜, 강원 내륙·산지, 대전·세종·충남, 충북은 20∼80㎜, 광주·전남과 전북은 10∼60㎜, 부산·울산·경남, 대구·경북, 울릉도·독도 5∼30㎜로 예보됐다. 일부 인천과 경기 북부 지역은 100㎜ 이상 비가 내리는 곳도 있겠다.

아침 최저기온은 23∼27도, 낮 최고기온은 30∼36도로 예보됐다.





AD

미세먼지 농도는 원활한 대기 확산과 강수의 영향으로 전국이 '좋음'∼'보통' 수준을 보이겠다.





이성민 기자 minute@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>