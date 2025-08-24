"이시바, 李대통령에게 '트럼프 대면 경험담' 공유했다"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"정상회담 경험과 느낀 점 등 이야기해"

이시바 시게루 일본 총리가 23일 도쿄 총리공관에서 열린 한일 정상회담에서 이재명 대통령에게 도널드 트럼프 미국 대통령 대면 경험을 공유했다고 전해졌다.

1박2일 일정으로 일본을 방문한 이재명 대통령이 23일 일본 도쿄 총리 관저에서 이시바 시게루 일본 총리와 한일 정상 소인수회담을 하며 악수하고 있다. 연합뉴스

NHK는 이시바 총리 측근인 나가시마 아키히사 총리 보좌관이 24일 오전 취재진과 만나 전날 한일 정상회담에 관해 "좋은 분위기였다"라며 트럼프 대통령 대면 경험을 공유했다고 보도했다. 이시바 총리는 올해 2월 미국을 방문해 트럼프 대통령과 회담했고, 6월에도 캐나다에서 열린 주요 7개국(G7) 정상회의를 계기로 트럼프 대통령과 대화를 나눌 기회가 있었다. 이 대통령은 일본 방문 뒤 미국으로 가서 트럼프 대통령과 첫 정상회담을 가진다.

위성락 국가안보실장은 "양 정상은 소인수 회담의 상당 시간을 대미 관계, 관세 협상 등에 할애했다"며 "이시바 총리가 (미일 정상회담) 경험이나 그동안 느낀 점을 도움말 형태로 이야기하는 방식이었다"라고 밝혔다. 이 대통령은 아직 트럼프 대통령을 직접 대면한 적은 없으며 25일 (미국시간) 워싱턴DC에서 정상회담이 예정돼 있다.

또 나가시마 보좌관은 "미국이 보호주의와 고립주의에 빠질지 모르는 매우 미묘한 시기인 만큼 (트럼프 대통령의 관심을) 인도·태평양과 동아시아에 묶어 둔다는 의미에서 이 대통령의 이번 미국 방문과 일·한 협력은 중요하다"며 "어제 정상회담과 만찬, 오늘 일·한의원연맹과 이 대통령 면담은 하나로 연결돼 있어 (한일 협력의) 흐름을 가속하는 데 일조한 듯하다"라고 강조했다.

그는 "이 대통령이 취임하고 단기간에 일본을 방문해 좋은 흐름이 생기고 있다"며 "(일본) 정부 노력과 일·한의원연맹 활동을 통해 선순환을 활발히 하고자 한다"라고 덧붙였다. 스가 요시히데 전 총리이자 일·한의원연맹 회장은 "관광을 비롯한 풀뿌리 교류부터 일·한 관계를 쌓아 올리고자 한다"라고 이야기했다.





아울러 스가 전 총리는 한·일의원연맹과 합동 총회가 11월 한국에서 열리면 이때 이 대통령을 다시 만나고 싶다고도 말했다. 강유정 대변인은 이와 관련해 "특히 스가 전 총리는 '이재명 대통령과 얼마나 자주 만나는지 기록을 세워보고 싶다고 화답해 웃음을 안겼다'고 했다"라고 전했다.





구나리 기자 forsythia26@asiae.co.kr

