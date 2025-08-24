LG전자 올레드 TV, 서울에서 故 박서보 작품 선보인다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

25일부터 국내외 대형 전광판 예고영상 송출

LG전자가 한국 단색화의 거장 고(故) 박서보 화백의 작품을 되살린다.

LG전자가 내달 3일부터 나흘간 서울 코엑스에서 열리는 세계적인 아트페어 '프리즈 서울 2025'를 앞두고 국내외에서 예고 영상을 선보인다고 24일 밝혔다. 사진은 뉴욕 타임스스퀘어에 위치한 대형 전광판에서 예고 영상을 상영하고 있는 모습. LG전자

LG전자가 내달 3일부터 나흘간 서울 코엑스에서 열리는 세계적인 아트페어 '프리즈 서울 2025'를 앞두고 국내외에서 예고 영상을 선보인다고 24일 밝혔다. 예고 영상은 박서보 화백의 대표 작품인 '묘법(描法)' 연작 중 홍시색 작품이 LG 유기발광다이오드(OLED) 기술을 통해 재탄생할 것이라는 메시지를 미디어아트로 표현했다는 설명이다.

LG전자는 이번 프리즈 서울에서 예고 영상 속 작품을 포함한 박서보 화백의 묘법 연작 회화와 이를 재해석한 미디어 아트 작품을 2025년형 LG 올레드 TV를 통해 선보일 예정이다. 예고 영상은 오는 25일부터 9월 6일까지 런던 피카딜리 광장, 뉴욕 타임스스퀘어 등 해외 랜드마크 2곳과 서울 시청, 광화문에 위치한 전광판 2곳을 통해 송출된다.





LG전자는 2021년부터 프리즈의 글로벌 파트너로 참가하며 고객과의 접점을 지속 확대하고 있다. 국립현대미술관과도 파트너십을 맺고 올해부터 3년 동안 'MMCA x LG 올레드 시리즈' 전시를 후원하는 등 LG 올레드 TV만의 혁신적인 가치를 알리는 'LG 올레드 ART' 프로젝트를 지속하고 있다.





장희준 기자 junh@asiae.co.kr

