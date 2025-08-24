창원특례시. "정부 기관 방문해 지역 현안 대응 총력"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

장금용 시 권한대행, 지방시대위원회

문화체육관광부 찾아 사업 지원 요청



경남 창원특례시는 지방시대위원회와 문화체육관광부를 방문해 관계자와 면담을 갖고 주요 현안 사업에 대한 지원을 건의했다.

장금용 창원특례시장 권한대행, 지역 현안 대응 총력.

지난 22일 장금용 시장 권한대행은 방문에서 국정과제에 반영된 주요 사업에 대해 관계부처와 향후 이행 계획을 논의하고 협력체계를 강화하는 한편, 당면 현안 해결을 위한 정부의 협조를 이끌어 내기 위해 추진됐다.

주요 사업으로는 ▲국립현대미술관 창원관 설립 ▲부전∼마산 복선전철 조기 개통 등 경남도 지역 공약에 반영된 사업과 함께, 특례시의 안정적 운영 및 실질적인 권한 확대를 위한 ▲비수도권 특례시 지정 기준 변경 및 특례시 특별법 조속 제정 등을 건의했다.

이 외에도 마산 지역 활성화의 물꼬를 트기 위한 ▲통합시 행정구의 인구감소(관심)지역 선정 대상 포함을 요청하고, 경남도민과 NC다이노스 야구 관람객 철도 이용 편의 증진을 위한 ▲KTX 열차 증편 및 운행시간 조정 ▲동대구∼창원∼가덕도신공항 고속화철도 건설 등도 협조를 구했다.





장금용 창원특례시장 권한대행은 "국내외 정책 환경이 급변하는 중차대한 시기인 만큼, 변화에 기민하게 대응하며 새 정부 국정 기조에 발맞춰 당면 현안 해결과 창원의 지속 가능한 발전을 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.





영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr

