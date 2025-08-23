‘2025 국제스트리밍페스티벌’, 첫 날의 열기 하이라이트

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

22∼25일, 부산 파라다이스호텔·영화의전당

전 세계 선풍적인 화제를 모으는 '케이팝 데몬 헌터스' 등 전 세계 인기 OTT 콘텐츠가 부산에 모였다.

국내 유일의 스트리밍 산업 특화 국제 행사인 2025 국제스트리밍페스티벌이 코리아국제스트리밍페스티벌(공동집행위원장 김복근, 김성철)과 정보통신산업진흥원의 공동주관으로 22일 막을 올려 25일까지 부산 파라다이스호텔과 영화의전당에서 계속된다.

이번 축제는 그동안 부산국제영화제 연계 행사로 열렸던 것에서 벗어나, 독립 행사로 그 규모가 더 커졌다.

박형준 부산시장.

2025 국제스트리밍페스티벌은 특히, 인공지능 기술과 콘텐츠의 접목을 통해 OTT 산업의 미래를 그리는 마중물이 됐다. 22일 국제 스트리밍 서밋에서는 글로벌 시장조사·분석기관 옴디아와 스태티스타가 각각 '글로벌 스트리밍 산업 동향·전망'과 'AI 기술이 이끄는 콘텐츠 개인화와 글로벌 확산 전략'을 발표했다.

축제에 참석한 류제명 과학기술정보통신부 제2차관은 "국제 스트리밍 페스티벌이 AI가 여는 스트리밍 산업의 미래를 함께 설계하고 기업 간, 국경 간, 국가 간의 새로운 협력의 장이 되기를 기원한다"고 축하인사를 전하기도 했다.

23∼24일 파라다이스호텔에서는 투자유치 쇼케이스가 열려, AI 기반 OTT·미디어 기술 기업의 기업공개(IR)해 관심을 모았다. 24일에는 국내 방송사와 제작사의 우수 콘텐츠 기획안이 발표된다.

넷플릭스는 8월 22일 저녁 8시 영화의전당 야외극장에서 '케이팝 데몬 헌터스'의 주요 영상을 통해, 모든 시청자가 장벽 없이 콘텐츠를 즐길 수 있도록 돕는 화면해설방송 기술을 설명했다.

넷플릭스 관계자는 넷플릭스의 화면해설방송 시연 자리에서 음성방송과 점자로 쓰인 '넷플릭스' 보여주며 "한국어 더빙은 어린이와 고령층을 비롯해 멀티테스커, 시각장애인, 저시력자 등 생각보다 훨씬 더 많은 사람을 위한 옵션"이라고 그 중요성을 소개했다.

티빙은 영화의전당 두레라움 광장에서 관객들이 오리지널 시리즈 '대탈출: 더 스토리' '제7의 멤버'가 돼 체험하고 특별한 선물 응모도 할 수 있는, 현장 관람객 참여형 이벤트와 포토존 야외 부스를 운영해 큰 호응을 얻었다. 23일까지 운영된다.

24일 영화의전당 야외극장에서 열리는 2025 국제스트리밍페스티벌 글로벌OTT어워즈는 총 19개 부문에서 전 세계 140여개 작품이 출품된 가운데 이번 축제 최고 관심이 집중되고 있다.

'하이퍼나이프' 박은빈, '굿보이' 오정세, '폭싹 속았수다' 염혜란과 최대훈, '폭싹 속았수다'와 '언젠가는 슬기로울 전공의생활' 강유석, '가족계획' 이수현, '선의의 경쟁' 정수빈 등 국내 배우들이 참석한다.

'사랑 후에 오는 것들' 사카구치 켄타로, '4°C' 베릭 아이차노프, '난홍' 백경정, '매드 유니콘' 나타랏 노파라따야폰, '표백' 왕천원, '사자의 은신처' 반도 료타, '차명이생' 사팽원, '스포트라이트는 나의 것' 중신링, 수리 린까지 세계적인 주역들이 한자리에 모인다.

이 중 난홍, 클래스메이트인 여자애를 전부 좋아했습니다, 4°C는 상영과 관객과의 대화 시간의 자리를 마련하기도 했다.

행사의 대미를 장식할 8월 25일 오후 7시 영화의전당 야외극장에서 열리는 2025 국제스트리밍페스티벌 'OST Concert: OTT, Streaming, contacT'는 과거와 현재, 미래를 잇는 세 개의 테마로 구성된 서사형 공연이 2시간가량 펼쳐진다.

2025 국제스트리밍페스티벌은 국내외에서 화제를 모은 작품부터 평소 쉽게 접하지 못했던 작품까지 한 자리에서 만날 수 있는 기회를 제공해 '끝없는 상상력, 무한한 스트리밍의 세계로 KOREA is STREAMING'을 향한 여정을 이어간다.





보다 자세한 사항은 공식 홈페이지와 SNS 채널을 통해 확인할 수 있다.





영남취재본부 김철우 기자

