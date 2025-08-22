안규백 국방장관, 美대사대리 접견…한미동맹 지지 재확인

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

안규백 국방부 장관은 22일 서울 용산구 국방부 청사에서 조셉 윤 주한미국대사대리를 접견하고 "한미동맹은 바퀴의 양 축, 동전의 양면과 같이 늘 함께해 온 관계"라고 말했다.

안규백 국방부 장관이 22일 국방부 청사에서 조셉 윤 주한미국대사대리를 만나 기념 촬영을 하고 있다. 국방부

국방부에 따르면 안 장관은 윤 대사대리를 만나 이같이 말했다. 아울러 윤 대사대리가 지난 1월 부임한 이후 한미동맹 강화에 기여해온 데 사의를 표하고, 앞으로도 긴밀한 소통을 통해 한미동맹을 심화하고 발전시켜나가는 게 중요하다고 당부했다.

윤 대사대리는 안 장관의 취임을 축하하고 한미동맹에 대한 미국의 철통같은 지지를 재확인했다. 양측은 북한의 핵 미사일 능력 고도화, 북러 간 불법적 군사협력 등이 한반도를 넘어 국제사회에 중대한 위협이 되고 있으며, 이를 효과적으로 억제하고 대응하기 위해 한미가 적극적으로 공조해야 한다는 데 공감했다.





양측은 앞으로도 굳건한 연합방위태세를 유지하는 가운데, 한미 간 상호호혜적이고 미래지향적인 관점에서 동맹 발전을 위해 협력해 나가기로 했다.





손선희 기자 sheeson@asiae.co.kr

