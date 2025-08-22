[르포]"투쟁자가 적임자" vs "혁신 없인 나락"...찬탄·반탄 쪼개진 野 전당대회

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

국힘 당대표 1인·최고위원 4인 선출

김·장 vs 안·조 지지자 기싸움 치열

'尹 탄핵' 놓고 충돌하기도

"민주당에 맞서 싸워야" 한목소리

22일 국민의힘 전당대회가 열린 충북 청주시 오스코는 찬탄(탄핵 찬성)·반탄(탄핵 반대)파 지지자들의 날카로운 신경전으로 달아올랐다. 현재 당권 주자들이 극한 대립 구도를 보이는 만큼 지지자들 역시 극도로 쪼개진 양상이 적나라하게 드러났다.

22일 정오께 충북 청주시 오스코 앞에서 김문수 전 장관과 장동혁 의원 지지자 간 응원 경쟁이 펼쳐지고 있다. 장보경 기자

낮 최고 기온 34도가 넘는 무더위에도 전국에서 일찌감치 모인 당원들은 행사장 앞에서 세 대결을 벌였다. 김문수 전 고용노동부 장관을 지지하는 당원들이 장구와 꽹과리를 치며 응원단 분위기를 내는가 하면, 맞은 편에선 '당당한 장동혁' 손팻말을 든 지지자들이 눈에 띄었다. "정통보수 재건 적임자"라고 외치는 조경태 의원 지지자와 '새로운 보수의 다크호스' 팻말을 지키는 장동혁 의원 지지자도 보였다.

행사장 안에선 윤석열 전 대통령 지지자들과 찬탄파 후보 지지자 간 격한 신경전이 벌어지기도 했다. 조 의원 지지자들이 '조경태 화이팅'이라고 적힌 손팻말 들고 단체 응원전을 펼치자 '윤 어게인'이 적힌 티셔츠를 입은 윤 전 대통령 지지자들은 "배신자"라고 야유했다. 당원 간 말싸움이 몸싸움으로 격해지자 안전관리 직원들이 개입해 말리기도 했다.

김 전 장관 지지자들은 도덕성과 투쟁력을 높이 샀다. 대구에서 온 김세룡씨(68)는 "우리 김문수 후보는 선명하고 깨끗하다"며 "과거 민주 투사로서 투쟁력이 있어 현재 당에 가장 적합한 후보"라고 엄지를 치켜세웠다. 김씨는 "차기 정권 창출에도 큰 공을 세울 것"이라며 김 전 장관의 당선을 확신했다.

붉은 상의로 멋을 김문수 전 장관 지지자들은 신나는 음악에 맞춰 춤을 추고 피켓을 흔들며 현장 열기를 한층 더했다. 장보경 기자

그는 장 의원에 대해 "우파 지도자로 훌륭한 역량을 갖고 있다"면서도 "아직 검증이 끝나지 않아 좀 더 지켜봐야 한다"고 평가했다. 한국사 강사 출신 보수 유튜버 전한길씨 관련 소동으로 당이 한차례 홍역을 치른 것을 두고는 "큰 바다에 잔잔한 파도가 이는 것일 뿐"이라며 "이 문제를 생각해 본 적 없다"고 일축했다.

자신이 장 의원 지지자라고 밝힌 강씨(60대)는 장 의원에 대해 "지금까지의 정치 경력을 보면 소신이 확실하고 국민이 당을 외면하는 상황에서 쇄신하려고 열심히 노력하는 분"이라고 평가했다. 강씨 역시 "당과 우리나라에 긍정적 영향을 미쳐 엄청난 혁신을 해줄 것"이라며 장 의원의 당선을 확신했다.

경쟁자인 안 의원과 조 의원에 대해선 "신뢰할 수 없는 후보"라며 "그들이 제시하는 미래 비전에 전혀 공감할 수 없다"고 말했다. 전씨가 장 의원 지지 선언한 것을 두고는 "나서주신 것만으로도 상당히 감사하다"며 "전씨의 확신한 소신을 지지한다"고 목소리를 높였다.

현장의 축제 분위기와는 달리 조경태 의원 지지자들은 비교적 차분한 모습이었다. 장보경 기자

찬탄파 후보인 조 의원과 안 의원 지지자들은 비교적 차분한 분위기에서 유세를 펼쳤다. 수원에서 온 박씨(60)는 "혁신하지 않으면 국민의힘은 나락으로 떨어진다"며 "조경태만이 국민의힘을 개혁할 수 있다"고 호소했다. 반탄파 김 전 장관과 장 의원에 대해선 "당을 모두 망쳐놨다"며 "그 두 분은 절대로 안 된다"고 목소리를 높였다.

박씨는 "조 의원 지지율이 현재는 높지 않지만 정치는 생물이라 좋은 결과를 기다리고 있다"고 기대감을 드러냈다. 그러면서 "한동훈 전 대표가 일타 강사처럼 앞으로 당이 해야 할 일을 잘 알려주고 있다"며 "조경태 후보가 한 전 대표가 알려준 대로 하면 민주당에 맞서 싸울 수 있을 것"이라고 말했다.

안 의원 지지자들은 입을 모아 당 쇄신을 최우선 과제로 꼽았다. 그러면서 안 의원의 인적 쇄신 능력과 정직함을 높게 평가했다. 김석균씨(72)는 "민주당과 상대하려면 흠결이 없어야 한다"며 "안철수는 가장 정직하고 순수하다"고 강조했다.

이날 전당대회 결과에 대해선 김 전 장관과 안 의원 간 치열한 경쟁을 예상했다. 김씨는 "'샤이 안철수'가 5% 정도는 항상 있었다"며 "김문수와 안철수가 결선 투표까지 올라갈 것"이라고 전망했다.





국민의힘은 이날 충북 청주 오스코에서 제6차 전당대회를 열고 신임 지도부를 뽑는다. 당 대표 후보 중 과반 득표자가 나오지 않으면 1·2위 후보 간 결선 투표를 통해 오는 26일 당 대표를 선출한다. 지난 20~21일 실시한 당원 선거인단 투표 80%·일반 국민 여론조사 20%를 반영한다.





청주=장보경 기자 jbg@asiae.co.kr

