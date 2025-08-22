숨진 남성 목에서 사라진 1100만원 금목걸이…출동 경찰관 5명 조사

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

최초 사진엔 목걸이 있었지만 이후 사라져

형사·과학수사대 등 경찰관 5명 조사 중

인천의 한 변사 사건 현장에서 사망자가 착용했던 금목걸이가 사라져 경찰이 관련자 조사에 나섰다.

인천 남동경찰서

22일 인천경찰서 형사기동대에 따르면 지난 20일 오후 2시쯤 인천시 남동구의 한 빌라에서 50대 남성 A씨가 의식과 호흡이 없다는 119 신고가 접수됐다. 출동한 소방 당국은 A씨가 이미 숨진 사실을 확인한 뒤 경찰에 사건을 인계했다.

이후 현장 조사를 진행하던 경찰은 A씨가 착용하고 있던 20돈짜리 금목걸이(시가 약 1100만원 상당)가 사라진 사실을 파악했다. 최초 출동한 남동경찰서 형사가 휴대전화로 찍은 사진에서는 목걸이가 확인됐지만 뒤이어 과학수사대가 촬영한 사진에는 목걸이가 보이지 않았다.

경찰은 내부자 개입 가능성을 염두에 두고 현장에 있던 경찰관들의 신체를 수색했으나 해당 금목걸이는 발견되지 않았다. 현재 형사 2명, 검시 조사관 1명, 과학수사대 직원 2명 등 당시 현장에 있었던 경찰관 5명을 대상으로 조사가 이뤄지고 있다.





경찰 관계자는 "금목걸이의 행방은 아직 확인되지 않았다"며 "중립적으로 공정하게 수사를 진행하기 위해 형사기동대에게 수사를 맡겼다"고 말했다.





박은서 인턴기자 rloseo8@asiae.co.kr

