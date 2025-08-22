상명대 백수황 교수, 과학기술우수논문상 수상

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

전기차·로봇 모터 연구 성과 인정…상명대 연구 경쟁력 입증



상명대학교는 공과대학 휴먼지능로봇공학과 백수황 교수가 한국과학기술단체총연합회가 주관하는 '제35회 과학기술우수논문상'을 수상했다고 22일 밝혔다.

과학기술우수논문상은 창의적이고 탁월한 연구 성과를 국내 학술지에 발표한 연구자에게 수여되는 국내 과학기술계 최고 권위의 학술상 가운데 하나이다.

한기총 연합회는 회원 학술단체 추천을 받은 논문을 대상으로 전문위원회와 학술진흥위원회의 심사를 거쳐 학문적 기여도와 창의성, 완성도를 평가해 최종 수상자를 선정한다.

백 교수의 논문은 '영구자석 형상에 따른 10kW급 축방향 자속 인휠 모터의 토크 특성 개선 연구'다.

해당 연구는 인휠 구조와 축방향 자속 방식을 적용해 차량 구동계 구성 요소를 단순화하는 동시에 고효율·고토크 밀도를 실현한 점이 높게 평가됐다.

이를 통해 마이크로 EV와 전기 이륜차 등 차세대 친환경 모빌리티 구동 모터의 성능 향상에 기여했다는 평가다.





백 교수는 "권위 있는 상을 받게 되어 큰 영광"이라며 "연구 성과를 기반으로 시작품 개발과 특허 출원은 물론, 다양한 응용 시스템 확장을 추진해 지능형 모빌리티와 로봇 모터 기술의 실용화·사업화를 앞당기겠다"고 밝혔다.





