31살 유승민 딸 유담 교수 됐다…9월부터 인천대서 강의

인천대학교 무역학부 전임교원 임용

올해 2학기부터 '국제경영' 분야 강의

지난 2017년 대선 당시 뛰어난 미모로 화제를 모았던 유승민 전 의원의 딸 유담씨가 오는 9월부터 교수로서 대학 강단에 선다.

21일 TV조선은 "유담씨가 2025학년도 2학기 인천대 전임교원에 합격해 다음 달 1일 글로벌정경대학 무역학부 교수로 임용된다"고 보도했다.

유승민 전 의원(왼쪽)과 딸 유담씨. 윤동주 기자

보도에 따르면 유담씨는 올해 2학기부터 인천대 무역학부에서 국제경영 분야 전공선택 두 과목을 강의할 예정이다. 인천대 관계자는 TV조선에 "최초 임용되면 처음 1년은 학기당 6시수(6학점) 수업을 해야 한다"며 "내부적으로 담당 과목은 정해놨지만 구체적으로 확인해 줄 수는 없다"고 말했다.

유담씨는 1994년생으로 올해 31살이다. 동국대 법대를 졸업한 뒤 연세대에서 경영학 석사, 고려대에서 경영학 박사 학위를 취득한 것으로 전해졌다. 유담씨는 최연소 임용 교수는 아니다. 인천대에 따르면 과거 28세에 전임교원으로 임용된 사례가 있었다.

유승민 전 의원 딸 유담씨. 유승민 유튜브 채널

유담씨는 지난 2016년 4월에 열린 총선에서 유 전 의원이 대구 동구을에 무소속으로 출마했을 때 언론에 처음 모습을 드러냈고, 2017년 대통령 선거와 2022년 지방 선거 출마 당시 선거 지원에 나서 화제가 됐다. 당시 연예인급 외모로 포털사이트 검색어 상위에 오를 정도로 큰 주목을 받아 유 전 의원은 '국민 장인'이라는 별명을 얻기도 했다.

다만 유 전 의원은 "딸을 이용하고 싶지 않다"며 유담씨에 대한 언급을 조심스러워했다. 유담씨는 유 전 의원이 2022년 제20대 대통령 국민의힘 후보자로 나섰을 때 '유승민TV' 유튜브 채널에 응원 영상을 올렸는데, 당시 그는 "사실 주변에서 아버지 지원 유세를 좀 적극적으로 하라는 말씀을 되게 많이 하시지만, 아버지는 늘 저한테 미안한 마음에 그런 말씀을 못 하신다"며 "이제 정말 막바지이기 때문에 조금이라도 아버지께 힘이 되고 싶어서 이렇게 영상을 찍게 됐다"고 밝힌 바 있다.





아울러 "아버지가 정치를 시작하신 뒤 자식으로서 마음 아픈 순간들이 많다. 가장 속상한 순간은 아버지가 정말 나라의 미래를 걱정하는 마음에서 한 발언이나 조언들의 진심이 왜곡되는 것"이라며 "저도 나이를 한살 한살 먹다 보니 아버지처럼 철학과 소신을 지키기 위해 어려운 길을 가는 게 얼마나 대단한 일인지 알게 됐다. 그래서 아버지를 더 존경하게 됐다. 자식으로서뿐만 아니라 국민 한 사람으로서도 유승민을 지지한다"고 말했다.





서지영 기자 zo2zo2zo2@asiae.co.kr

