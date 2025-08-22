트럼프, 연방정부 미관 개선 '최고디자인책임자' 신설

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

도널드 트럼프 미국 대통령이 연방정부 건물과 홈페이지의 디자인을 개선할 전담 조직을 백악관에 신설한다.

트럼프 대통령은 21일(현지시간) 백악관 대통령실에 국가 디자인 스튜디오를 신설하고 최고 디자인 책임자(CDO)를 두라고 지시하는 행정명령에 서명했다.

국가 디자인 스튜디오는 연방정부의 물리적 공간뿐만 아니라 홈페이지 등 디지털 공간의 디자인을 아름답고 효율적으로 개선하는 업무를 맡는다.

트럼프 대통령은 각 정부 기관장에게 최고 디자인 책임자와 협의해 디자인 개선 정책을 시행하고 2026년 7월 4일까지 첫 결과를 제시하라고 지시했다.

블룸버그 통신은 소식통을 인용해 트럼프 대통령이 첫 최고 디자인 책임자로 조 게비아 에어비앤비 공동창업자를 임명하려 한다고 전했다.





트럼프 대통령은 취임 후 수도 워싱턴D.C.가 지저분하다며 미관을 개선하겠다고 여러 차례 말한 바 있다. 백악관 인테리어도 곳곳을 금색으로 칠하고 황금색 장식을 추가하는 등 자기 취향대로 바꿨다. 대규모 행사를 위한 공간이 부족하다며 연회장 건립 공사도 추진하고 있다.





오수연 기자 syoh@asiae.co.kr

