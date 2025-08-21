창원특례시, 빅트리·맘스프리존 현장 긴급 점검 개선 방향 논의

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경남 창원특례시는 21일 장금용 시장 권한대행이 주요 간부들과 함께 최근 논란이 제기된 빅트리 복합개발사업과 맘스프리존 복합문화공간 현장을 방문해 추진상황을 점검하고 향후 개선 방향을 논의했다.

빅트리 사업은 창원시를 대표하는 새로운 랜드마크 조성을 목표로 추진됐으나, 실제 외관이 당초 조감도와 달라 시민 불만이 제기되고 있으며, 설계 변경 과정에서 의견수렴이 부족했다는 점도 문제로 지적되고 있다.

맘스프리존 역시 총 250억원이 투입된 대규모 사업임에도 외관만 완공된 상태로 내부 시설 구축과 운영방향, 콘텐츠 마련이 더 필요한 상황이다. 또한 전용 주차장과 대중교통 접근성 등 이용 편의성 측면에서도 보완이 요구되고 있다.

장금용 창원특례시장 권한대행은 "빅트리와 맘스프리존은 시민들의 기대가 높은 만큼, 현재 제기된 문제들을 정확히 파악하고 실질적인 개선이 이뤄져야 한다"며 "사업이 시민이 체감할 수 있는 공간으로 완성될 수 있도록 적극적으로 추진해야 한다"고 강조했다.

이어 "앞으로 추진 과정 전반에서 시민 의견을 적극적으로 반영하고, 공공성이라는 원칙에 따라 현안 해결에 최선을 다해야 한다"고 했다.





한편 창원특례시는 향후 보완 사항을 중심으로 현장 중심의 후속 조치를 단계적으로 추진하고, 시민이 공감할 수 있는 실효성 있는 개선 방안 마련을 지속해 나갈 계획이다.





영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr

