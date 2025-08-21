김현미 거창 부군수, 자활센터·통합돌봄 복지사업 현장 점검

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

지역사회 통합돌봄 서비스 통해

취약계층의 삶의 질을 높일 방안 모색



김현미 경남 거창 부군수가 지역자활센터와 통합돌봄 사업 현장을 방문해 운영 실태를 점검하고 관계자들을 격려했다.

21일 거창군에 따르면 현장 방문은 자활사업 참여자의 자립 기반을 강화하고, 지역사회 통합돌봄 서비스를 통해 취약계층의 삶의 질을 높일 방안을 모색하기 위해 마련됐다고 밝혔다.

거창군 가조면 공유냉장고 사진.

김 부군수는 먼저 지역자활센터를 찾아 자활근로 사업 현황과 참여자 애로사항을 청취하고 근로 현장을 둘러보았다. 특히 에코 워싱 작업장을 점검하며, 지역 내 다회용기 사용 활성화와 취약계층 일자리 창출을 동시에 도모하는 노력을 높이 평가했다.

이어 가조 권역 통합돌봄센터를 방문해 거창 형 통합돌봄 사업의 추진 경과를 비롯해, 마을활동가인 온봄지기 양성과 이들이 수행하는 마을 복지사업, 공유냉장도 운영에 대한 설명을 청취했다.

김현미 부군수는 "행정을 하는 사람에게도 감수성이 필요하다"며 "복지 업무는 단순한 제도 시행을 넘어, 군민 삶과 마음을 이해할 때 지속적이고 혁신적인 정책으로 이어질 수 있다"고 말했다.

이어 "현장에서 듣는 목소리를 정책에 적극적으로 반영해, 군민이 실제로 체감할 수 있는 변화를 만들어 나가겠다"고 덧붙였다.





거창군은 이번 방문을 시작으로, 부군수가 군민과 가까이 호흡하며 소통하는 자리를 지속해서 마련하고, 행정과 현장의 격차를 줄여 실질적이고 체감 가능한 복지정책을 추진해 나갈 계획이다.





영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr

