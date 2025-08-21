롯데홈쇼핑, 전주에 '작은도서관' 98호점 개관…"연내 100호점 목표"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

덕진구 따숨지역아동센터에 친환경 학습공간 조성

벽지·바닥 리모델링, 빔 프로젝터·태블릿 기증

롯데홈쇼핑은 전라북도 전주시 덕진구 따숨지역아동센터에 친환경 학습공간 '작은도서관' 98호점을 개관했다고 21일 밝혔다.

따숨지역아동센터는 2011년 개관 이후 이용 인원 증가와 노후화된 시설로 아동들이 불편을 겪어 왔다. 롯데홈쇼핑은 2개월에 걸쳐 단체 학습실을 친환경 자재로 리모델링해 쾌적한 독서·학습 환경으로 탈바꿈시켰다. 바닥, 벽지 등을 시공하고, 빔 프로젝터, 태블릿 PC 등 디지털 학습기기를 기증해 온·오프라인 학습이 가능한 교육 환경을 조성했다. 롯데홈쇼핑의 인기 캐릭터 '벨리곰' 디자인을 활용한 인테리어로 밝은 분위기를 더했다. 향후 40여명의 아이들을 위한 독서공간이자 인문학 교육을 위한 장소로 활용될 예정이다.

방정근 구세군 전라지방장관(뒷줄 왼쪽 두번째)과 김민아 롯데홈쇼핑 커뮤니케이션팀장(뒷줄 왼쪽 다섯번째) 등 관계자들이 20일 전북 전주시 덕진구 따숨지역아동센터에서 열린 친환경 학습공간 '작은도서관' 98호점 개관식에서 기념촬영하고 있다. 롯데홈쇼핑 제공

앞서 롯데홈쇼핑은 2013년부터 구세군과 함께 전국 문화소외지역 아동에게 친환경 학습공간을 지원하는 작은도서관을 운영하고 있다. 지원이 절실한 교육, 복지 사각지대의 아동들에게 실질적인 혜택을 제공하기 위해 전국 곳곳의 도서관과 지역아동센터에 작은도서관을 개관하는 것이다. 올해 하반기 중 작은도서관 100호점 개관을 목표로 하고 있다.





김민아 롯데홈쇼핑 커뮤니케이션팀장은 "앞으로도 돌봄이 필요한 아이들에게 더 나은 학습 환경을 제공할 수 있도록 실질적인 지원을 확대할 계획"이라고 말했다.





김흥순 기자 sport@asiae.co.kr

