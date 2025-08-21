부산교통공사, 벡스코역서 민·관·군·경·소방 합동 을지연습

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

테러 상황 가정 실제훈련… “시민 안전 최우선”

부산교통공사(사장 이병진)는 지난 19일 부산도시철도 2호선 벡스코역에서 적 테러 상황을 가정한 '2025년 을지연습 실제훈련'을 진행했다.

부산교통공사가 벡스코역서 민·관·군·경·소방 합동 을지연습을 하고 있다. 부산교통공사 제공

이번 훈련에는 해운대구, 한국철도공사, 제6339부대 3대대, 해운대경찰서, 해운대소방서 등 6개 기관 관계자 60여명이 참여했다.

공사는 유관기관과의 협조 체계를 점검하고 위기 대응 능력을 높이는 데 초점을 맞췄다. 특히 벡스코역은 동해선 광역전철과 환승하는 주요 거점역으로, 비상 상황 발생 시 초기 단계부터 긴밀한 공조가 필수적이다. 한국철도공사도 이번에 처음 훈련에 참여하며 환승역 비상 대응 역량 강화에 힘을 보탰다.

이날 훈련은 다중이용시설 내 폭발물 테러 상황을 가정해 진행됐다. 현장에는 경찰차, 구급차, 소방차, 폭발물 탐지기, 포그머신 등 장비가 투입됐다. 훈련은 △부산교통공사의 초기 대응 △한국철도공사의 시설물 차단 △군·소방·경찰·보건의 긴급 출동 △화재 진압 △인명 구조 △폭발물 제거 △테러범 검거 순으로 전개됐다.





이병진 사장은 "도시철도 역사는 시민들이 매일 이용하는 공간인 만큼 비상 상황에서 시민 안전 확보가 최우선"이라며 "이번 훈련을 통해 관계기관 간 공조 체계를 다시 한번 점검했다"고 말했다. 이어 "환승역에서 발생할 수 있는 다양한 비상 상황에 신속하고 체계적으로 대응할 수 있도록 인접 철도 운영기관과 협의를 강화해 도시철도 안전망을 촘촘히 구축하겠다"고 덧붙였다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

