車수리 보험금 중복청구하다 덜미…정비업자와 짜고 서류 조작

금감원, 자동차 수리비·휴대품 관련 허위청구 보험사기 공개

수리비 중복청구 관련 車보험 허위청구액 매년 증가

금감원 보험사기 예방·홍보 강화

A씨는 대형마트에서 주차 중 차량 후면이 벽에 긁히는 사고를 냈다. A씨는 이후 자신이 가입한 자동차보험의 자기차량손해담보를 활용해 B보험사에 수리비를 청구했다. 이 과정에서 A씨는 과거 다른 차량과의 접촉사고로 C보험사로부터 대물보상을 받고 수리하지 않았던 부분을 마치 새로운 파손인 것처럼 기재해 보험금을 수령했다. A씨는 이후 B보험사의 보험사기 조사에 적발돼 경찰에 고발됐다.

금융감독원이 20일 자동차 수리비와 휴대품에 대한 허위청구 등 주요 보험사기 유형을 공개했다. 지난해 수리비 중복청구 등 자동차보험 허위청구 금액은 약 2087억원 규모다. 이 금액은 2022년 1560억원, 2023년 1961억원 등 매년 증가하는 추세다.

D씨는 교차로 주행 중 상대차량에 후미추돌을 당해 수리를 위해 자동차 정비업체 E사에 차량을 입고했다. E사 대표는 D씨에게 이번 기회에 새로 유리막 코팅을 할 것을 권유하면서 해당 수리비 청구를 위해 허위보증서를 발급해주겠다고 제안했다. D씨는 이에 응해 E사에서 제공받은 허위보증서를 첨부해 F보험사에 보험금을 청구했다. 금감원은 조사 과정에서 보증서가 허위임을 발견하고 D씨와 E사 대표를 보험사기와 사문서 위조 혐의로 경찰에 통보했다.

오토바이 배달원 G씨는 배달업무 중 골목에서 선행 차량과 접촉사고가 발생해 피해를 입었고 대물배상 자동차 보험금을 청구했다. G씨는 약관상 교통사고로 파손된 휴대품도 자동차보험에서 보상해준다는 내용을 알고 있었다. 과거 관련 보험금을 수령한 이력도 있었다. 이에 G씨는 휴대폰 파손이 없음에도 과거 보상받은 휴대폰을 각도만 다르게 촬영한 사진을 첨부해 대물보험금을 중복으로 수령했다. H보험사는 보험사기 조사 과정에서 이를 적발해 G씨를 경찰에 고발했다.

중고차 매매업자 J씨는 중고차를 수리하고 더 비싼 값에 재판매하기 위해 본인명의로 차를 매입한 뒤 차량의 하자에 대해 중고차 성능·상태점검책임보험으로 수리비를 청구했다. J씨는 자동차 정비업자 K씨와 공모해 중고차의 기존 하자를 서류상 양호하도록 기재하고 해당 하자가 마치 차량 매입 이후 발생한 것처럼 꾸몄다. J씨는 이후 보험사로부터 보험금을 수령한 뒤 하자가 발생한 중고차를 수리해 매입가보다 비싸게 재판매했다. 금감원은 이런 사실을 적발해 J씨와 K씨를 경찰에 고발했다.

자동차 보험사기는 보험사기방지특별법 위반으로 최대 10년 이하의 징역이나 5000만원 이하의 벌금 부과가 가능하다. 허위보증서 작성과 같이 사문서 위조가 인정되는 경우엔 형법상 사문서 위조죄에 해당해 최대 5년 이하 징역이나 1000만원 이하 벌금 부과도 가능하다. 자동차 점검업자의 허위진단과 기록부 위조는 자동차관리법상 허위점검행위에 해당해 최대 2년 이하 징역이나 2000만원 이하 벌금 부과도 가능하다.





금감원 관계자는 "보험사기에 연루될 우려가 높은 유형에 대해 보험소비자의 피해사례와 유의사항을 지속 발굴할 것"이라며 "자동차손해배상진흥원·전국렌터카공제 등과 긴밀히 협업해 신종 자동차 보험사기에 적극 대처할 것"이라고 말했다.





