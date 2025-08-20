계량기 50% 잠근다…최악 물 부족 강릉 20일부터 제한급수

극심한 가뭄에 물 부족을 겪고 있는 강원 강릉시가 20일부터 계량기 50%를 잠그는 제한급수에 들어간다. 대상 지역은 주문진읍과 연곡면, 왕산면 지역을 제외한 18만 명이 사용하는 홍제정수장 급수구역 전역으로 시내 대부분이다. 시는 이를 통해 약 40%의 절수효과를 기대한다.
강릉지역 87%의 생활용수를 공급하는 수원인 오봉저수지의 저수율이 19일 현재 21.8%(평년 68.0%)까지 떨어져 역대 최저치다. 최근 6개월 누적 강수량은 386.9㎜로 평년 대비 51.5%에 불과하다. 9월까지 뚜렷한 비 예보도 없다. 현재 기준으로 오봉저수지의 사용 가능일 수는 25일에 불과하다.
앞서 시는 지난달 7일 배수지 13개소의 개도율을 80%로 조정한 데 이어 강릉시청 등 주요 시설 248개소의 수도 수압 조정, 하루 100t 이상의 대수용가 197개소 수압 조정, 공공수영장 3개소 임시 휴관, 제한급수 등의 공급 관리 및 절수 조치를 해왔다. 시는 앞으로 저수율이 15% 이하로 떨어지면 계량기 75% 잠금으로 전환하고 0% 이하이면 가구당 하루 2ℓ 생수 배부, 전 지역 운반급수를 시행할 계획이다. 현재 상태로는 오는 28일께 저수율이 15%로 떨어질 것으로 예상한다.
시는 단기대책으로 오봉저수지 상류인 도마천 준설로 담수율을 높이고 내년 상반기에는 남대천 대형관정 개발을 추진 하루 1만t 이상의 추가 용수원을 확보할 계획이다. 중장기 대책으로는 연곡∼홍제 송수관로 복선화와 함께 오봉저수지 담수 용량 확대, 남대천 지하 저류댐 설치, 재이용수 활용, 노후관거 정비 및 현대화를 조기 추진할 방침이다. 김홍규 시장은 "지금은 강릉시 전체가 총력 대응해야 할 엄중한 위기 상황"이라며 "시민과 함께라면 이번 가뭄은 반드시 이겨낼 수 있다"고 밝혔다.
강릉시민들이 물 절약에 힘쓰고 있는 가운데 지난 14일 이웃 도시인 속초시(시장 이병선)에서 생수 3만 병(3000만 원 상당)을 전달하기도 했다. 이번 생수는 속초시청 직원들의 자발적인 성금으로 마련한 1만 병(1000만 원 상당)과 속초에 위치한 ㈜글로벌심층수(대표 김진규)에서 기부한 2만 병(2000만 원 상당)으로, 특히 가뭄으로 어려움을 겪고 있는 고지대 및 비상급수지역, 관내 취약계층 등에 전달될 예정이다.
지금 뜨는 뉴스
이병선 속초시장은 "이번 지원은 물 한 모금이 절실한 이웃에게 전달하는 속초 시민들의 정성"이라며 "시민들의 따뜻한 마음이 강릉 시민들에게 단비 같은 희망이 되기를 바라며, 앞으로도 지자체 간 상생 협력을 더욱 강화하겠다."고 말했다. ㈜글로벌심층수 김진규 대표는 "같은 강원도민으로서 어려움을 함께 나누는 것이 당연하다"며, "작은 물병 하나하나가 강릉 시민들에게 큰 힘이 되어 어려움을 이겨나가는 계기가 되기를 바란다"고 전했다.
이경호 기자 gungho@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>