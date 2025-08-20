[단독]석화업계가 제시한 생존법…정책자금 5조로 확대·특구 지정·전기료 완화

국회의원·협회·업체 임원 모인 간담회 자리서

설비 감축 공감대 확인…제도 개선책 논의돼

중국산 저가 유입 차단 최우선, 담합 예외도

석유화학업계가 전날인 19일 서울 여의도 FKI타워에서 열린 '위기의 석유화학산업, 그 돌파구를 찾다' 간담회에서 경쟁력 없는 설비를 스스로 퇴출해야 한다는 입장을 밝힌 건 정부 압박에 대한 반응이자 업계 내부적으로도 더는 버티기 어려운 위기감이 임계점에 다다랐음을 보여준다.

정부는 20일 오후 구윤철 경제부총리 겸 기획재정부 장관 주재로 '산업경쟁력강화 관계장관회의'(산경장)를 열어 생산 설비 감축 및 폐쇄, 사업 매각 등 자구 노력을 하는 기업에 각종 인센티브를 제공하는 내용의 '석유화학 구조 개편 방안'을 발표하는데, 업계 자율적인 의지와 맞물려 속도가 빨라질 것이라는 전망이 나온다. 중국발 공급과잉, 국내 불리한 원가 환경, 전통적 경기 사이클 붕괴라는 삼중 악재는 기업들이 더 이상 감내하기 어렵다는 평가가 많다.

김기현(왼쪽 다섯번째)·박성민(왼쪽 네번째) 국민의힘 의원과 울산 석유화학기업인들이 19일 서울 여의도 FKI타워에서 열린 '위기의 석유화학산업, 그 돌파구를 찾다' 간담회에서 기념촬영을 하고 있다. 조용준 기자

전날 간담회에 참석한 SK지오센트릭·애경케미칼·태광산업·한화솔루션·한화임팩트·효성화학 등 주요 기업 관계자들의 발언 가운데 눈에 띄는 건 "중국보다 경쟁력이 떨어지는 설비는 과감히 정리해야 한다"고 밝힌 점이다. 현재 국내 석화산업에서 중국보다 경쟁력을 갖춘 설비는 손에 꼽을 정도다. 효성화학은 폴리케톤 등 소량·고부가 엔지니어링 플라스틱만이 중국과의 가격 경쟁을 피할 수 있다는 입장이다. 주력 품목인 프로판탈수소화(PDH) 설비 기반 범용 프로필렌 체인 가동은 중단한 상태다. 태광산업 역시 시안화나트륨(NaCN) 같은 틈새 수요 특수 화학 정도만 경쟁력이 있다고 평가한다.

참석자들은 업계 차원의 구조조정이 진행되기 위해선 정부 지원도 중요하다고 말했다. 중국산 저가제품 유입 차단은 최우선 과제다. 애경케미칼 관계자는 "글로벌 차원에서 러시아산 원유 수입이 제한되는 동안 중국은 이를 독점했고 자급률 확대로 발생한 과잉 물량을 해외에 저가로 쏟아내고 있다"고 말했다.

또 사업전환이 연착륙할 수 있도록 정책자금 지원 확대도 필요하다는 입장이다. 현재 산업은행과 수출입은행·기업은행 등을 통한 지원 규모가 약 3조 원 수준인데, 구조조정과 동시에 고부가·친환경 설비 전환 투자가 불가피해 최소 5조 원 이상으로 늘려야 한다는 것이다. 한 참석자는 "다운스트림 제품도 경쟁력이 떨어져 수출량이 급감했고 사업 전환을 위해 투자를 이어가고 있지만 성과가 나오기까지는 최소 5년이 필요하다"고 말했다. 이와 함께 "전기요금과 물류비 같은 단기적 부담 요인을 완화해야 한다"며 ▲분산 에너지 특구 지정 ▲산업용 전기료 완화 ▲안전 운임제 재개 반대 등 현실적인 지원책을 건의했다.

자율 재편의 속도를 높이려면 제도적 뒷받침이 필수라는 점도 강조됐다. 기업 간 협력이나 설비 조정 논의조차 현행 공정거래법상 담합으로 오해돼 제약받기 때문이다. 기업 관계자는 "정부가 자율 재편을 강조한다면 규제 개선이 뒤따라야 한다"며 "데이터를 공유하고 협의할 수 있어야 최적화된 설비 조정이 가능하다"고 지적했다. 공정거래위원회도 이와 관련한 방안을 준비 중인 것으로 전해졌다.

현재 석화산업 불황은 사이클상 흐름이 아닌 구조적인 위기라는 게 중론이다. 화학섬유인 폴리에스터는 원료인 파라자일렌(PX)와 제품 가격 차이가 70달러로, 손익분기점인 250달러의 4분의 1 수준에 그치고 있다. 업계 관계자는 "PX→고순도 테레프탈산(PTA)→폴리에스터로 이어지는 다운스트림 공급망이 흔들리고 중국산 점유율이 확대되는 게 현실"이라고 말했다.





김기현 국민의힘 의원이 19일 서울 여의도 FKI타워에서 '위기의 석유화학산업, 그 돌파구를 찾다'라는 주제로 열린 울산 소재 석유화학기업 간담회에서 발언하고 있다. 조용준 기자

간담회를 주최한 김기현 의원은 "기업들이 스스로 경쟁력 없는 설비를 정리하고 구조조정에 나설 수 있도록 특별법 제정을 추진하겠다"고 밝혔다. 국회 산업통상자원중소벤처기업위원회 간사인 박성민 의원은 "조세특례제한법 개정을 통해 세제 지원을 확대하고 기업의 투자 여력을 보완하겠다"고 말했다. 지난 6월에는 주철현 더불어민주당 의원(전남 여수시갑)이 연구개발 촉진과 인수합병 유도를 골자로 한 '석유화학산업 경쟁력 강화 특별법'을 발의하기도 했다. 여야가 산업 위기 극복을 위해 공감대를 형성하고 있다는 평가가 나온다.





오지은 기자

