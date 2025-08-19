與野 "국힘 전당대회날인 오는 22일 본회의 안 열기로"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

여야 원내지도부, 우원식 의장과 회동

노란봉투법, 24일 표결 처리 예정

더불어민주당과 국민의힘이 국민의힘 전당대회날인 오는 22일 본회의를 열지 않기로 19일 합의했다. 애초 8월 임시국회 본회의 개최는 오는 21~24일까지로 예정됐으나, 22일이 제외되면서 25일 추가로 본회의를 열기로 했다. 따라서 이번 본회의 최대 쟁점 법안인 노란봉투법(노동조합 및 노동관계조정법 2, 3조 개정안)도 오는 23일 상정, 24일 처리될 것으로 보인다.

여야는 이날 오후 국회에서 우원식 국회의장과 회동 직후 기자들과 만나 본회의를 이달 21일, 23일, 24일, 25일 개최하기로 합의했다고 밝혔다.

우원식 국회의장과 김병기 더불어민주당 원내대표, 송언석 국민의힘 비상대책위원장 겸 원내대표가 19일 국회에서 열린 의장 주재 여야 원내대표 회동에서 기념촬영을 하고 있다. 왼쪽부터 문진석 더불어민주당 원내운영수석부대표, 김 원내대표, 우 의장, 송 원내대표, 유상범 국민의힘 원내수석부대표. 2025.8.19 김현민 기자

문진석 민주당 원내운영수석부대표는 "당초 여야 합의한 일정은 21~24일까지 였는데 22일에 국민의힘 전당대회가 있어서 여당으로서 통크게 22일 본회의 열지 않고 25일 여는 걸로 합의했다"고 전했다.

민주당은 이번 임시국회 기간 동안 방송 2법(방송문화진흥회법·한국교육방송공사법 개정안)과 노란봉투법(노조법 2·3조 개정안), '더 센' 상법 개정안 등 쟁점 법안들을 처리할 계획이다.

앞서 송언석 국민의힘 원내대표는 이날 오전 우 의장을 만나 합의가 안 된 법안이 상정돼서 국민의힘으로서는 필리버스터(무제한 토론)를 할 수밖에 없는 상황인데 전당대회 당일 본회의를 여는 것은 수용하기 어렵다는 입장을 낸 바 있다.

이에 따라 민주당은 오는 21일부터 열리는 본회의에서 방송문화진흥회법 개정안, 추미애 국회 법제사법위원장 임명안 표결과 한국교육방송공사법(EBS법) 개정안을 상정한다는 방침이다. 국민의힘은 EBS법 개정안에 대한 필리버스터로 맞설 예정이다. 오는 22일 오전 필리버스터와 EBS법 개정안 표결 처리가 종료되면 본회의를 열지 않는다.





이어 민주당이 23일 노란봉투법을 상정하면 국민의힘은 필리버스터로 대응하고 다음날인 24일 표결처리가 이뤄질 예정이다. 아울러 24일 표결 이후 25일까지 2차 상법 개정안 발의, 필리버스터, 표결 순으로 본회의 일정이 진행된다.





이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr

장보경 기자 jbg@asiae.co.kr

