고흥군, '2025 블루마린 자전거 여행' 인기…신청 조기 마감

접수 시작 10일만에 정원 400명 채워

전남 고흥군(군수 공영민)이 다음달13일부터 14일까지 2일간 개최되는 '2025 고흥 블루마린 자전거 여행' 신청이 조기 마감되며 큰 관심과 호응을 얻고 있다고 밝혔다.

블루마린 자전거 여행 참가자 모집은 당초 오는 25일까지였으나, 전국 자전거 동호인과 일반인들의 뜨거운 관심 속에 접수 시작 열흘 만인 지난 14일 정원 400명이 채워지며 조기 마감됐다.

고흥군 청사 전경

이번 참가자는 고흥의 청정한 바다와 섬이 어우러진 녹동·거금권역을 따라 달리며 해안 경관을 만끽하는 힐링 여행으로, 마리안느·마가렛 나눔연수원에서 출발해 소록대교와 거금대교, 거금일주로를 거쳐 다시 연수원으로 돌아오는 약 60km 순환 코스로 진행될 예정이다.

특히 이번 행사는 지역 특산물, 관광지, 카페를 연계한 체류형 프로그램으로 구성돼 고흥의 다양한 매력을 체험할 수 있도록 기획됐다. 또한 단체 참가자(20인 이상)에게는 관광버스 요금 지원, 개인 참가자에게는 소정의 인센티브를 제공하는 등 다양한 혜택도 마련했다.

고흥군 관계자는 "짧은 시간 안에 모집이 조기 마감된 것은 고흥이 지닌 해안경관과 관광 콘텐츠의 경쟁력을 보여주는 의미 있는 성과"라며 "참가자들이 안전하고 편하게 즐거운 여행을 할 수 있도록 준비에 만전을 기하겠다"고 전했다.





한편, 고흥군은 앞으로도 우주항공, 해양, 웰니스 자원을 연계한 차별화된 관광 콘텐츠 개발과 체류형 관광 기반 확대를 통해 2030년까지 관광객 1천만 시대 달성을 목표로 지역 관광산업을 적극 육성해 나갈 계획이다.





