광주 북구 주민들 “빗소리만 들어도 불안”…단기 침수대책 촉구

중장기 대책 위주 보고회에 주민 우려 제기
“9월 태풍 닥치면 어쩌나”…즉각 대응 요구
배수·준설·축대 보수 등 현장 건의 이어져
환경단체 “이미 세운 계획, 실행이 문제”
문인 구청장 “단기 대책 마련해 피해 최소화”
"이젠 빗소리만 들어도 잠을 못 잘 정도로 불안합니다."
19일 광주 북구청에서 열린 '침수 예방대책 주민보고회'에서 문종준 신안동 수해대책위원회 부위원장은 이렇게 말했다. 지난달 두 차례 극한 호우로 수해를 겪은 주민 150여명은 이날 보고회에서 지자체에 단기 대책 마련을 거듭 요구했다.
북구는 보고회에서 우수저류시설 설치 등 추진 중인 10개 사업과 풍수해 생활권 종합정비사업 등 12개 건의 사업을 설명했다. 서방천·광주천·영산강 유속 개선, 대규모 준설, 펌프 증설 등 중장기 대책이 중심이었다.
그러나 주민들은 당장 눈앞에 닥친 폭우에 대비할 방안이 부족하다고 지적했다. "9월 태풍 소식이 들리는데 언제 닥칠지 모른다"는 불안감이 현장에서 터져 나왔다. 한 주민은 "나중을 위한 예비만 말하는 것은 막연하다. 언제까지 해줄 수 있는지 분명하게 밝혀달라"고 요구했다. 대책위와의 소통이 부족하다는 지적도 이어졌다.
공구의 거리에서 사업장을 운영하는 고영범 씨는 "광암교 배수만 원활해도 침수 피해가 줄어들 것"이라며 "펌프를 지상에 설치하고 고가도로를 따라 배출할 수 있도록 조치해달라"고 요청했다. 또 다른 주민들은 영산강 준설과 수초 제거, 축대 보수 등 구체적인 대책을 건의했다.
북구는 단기 대책 마련에도 나서겠다고 밝혔다. 문인 구청장은 "광주시와 영산강유역환경청, 한국농어촌공사에 단기 대책 필요성을 적극 전달하고 있다"며 "주민 의견을 토대로 태풍과 집중호우 피해를 최소화할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.
이와 관련해 김종필 광주환경연합 생태도시국장은 본지와 인터뷰에서 이번 침수의 원인으로 기후 위기와 도시 인프라의 한계를 지적했다.
그는 "침수는 집중호우, 하수·우수 관거 등 기반시설 미비, 기존 계획의 이행 부족, 상류 지역 아파트 개발로 인한 불투수층 증가가 복합적으로 작용한 결과"라며 "새로운 계획을 세우기보다 이미 수립된 광주시 자연재해 저감 종합계획 등을 제대로 시행하는 게 해법"이라고 강조했다.
