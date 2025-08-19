광주 서구 얼굴 없는 천사 '장학금 5천만원' 쾌척

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

익명 80대 어르신 "미래세대 위해 기부"

서구청 전경

광주광역시 서구에 거주하는 80대 어르신이 미래 세대를 위한 장학금 5,000만원을 익명으로 기부했다. 서구는 최근 장학재단을 통해 익명의 기부자가 5,000만원을 기탁했다며, 이는 서구장학재단 설립 이후 최대 규모라고 밝혔다.

익명의 기부자는 28년간 가족과 함께 서구에 거주했으며, 개인 사정으로 타지역 이사를 준비하면서 고향이자 친정과 같은 서구에 감사의 마음을 전하고자 가족과 상의 끝에 기부를 결정한 것으로 알려졌다.

그는 신분이 알려지는 것을 원치 않으면서도 "아들·딸과 같은 학생들이 경제적 어려움 없이 마음껏 꿈을 펼치면서 미래의 주역으로 성장하길 바란다"는 뜻을 전했다.

서구장학재단은 '얼굴 없는 천사'의 기부금을 관내 가정형편이 어려운 학생들의 학업 지원에 사용할 예정이다.

박찬갑 이사장은 "평생을 모은 재산을 이웃과 지역사회에 기부하는 마음부자의 선한 영향력이 '착한서구' 발전의 소중한 밑거름이 될 것"이라며 "이 장학금을 통해 성장한 학생들이 나눔과 연대의 가치를 가슴에 새기고 건강한 공동체 구성원으로 뿌리내리도록 장학재단에서도 관심과 지원을 아끼지 않겠다"고 밝혔다.





한편 2015년 설립된 서구장학재단은 현재까지 관내 900여 명의 학생에게 성적우수 장학금, 특기장학금, 행복장학금, 특별장학금 등 10억 여원을 지원해왔다.





