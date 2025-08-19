"韓증시 향한 '불신의 벽' 상상 초월…거버넌스 개혁 시급"

거버넌스포럼, 亞 투자자 피드백 공개

"LG그룹 중복상장·저평가 심각"

삼성전자, 이종 사업부 인적분할 제언도

한국기업거버넌스포럼이 한국 자본시장을 향한 국제사회의 '의심의 벽'을 허물기 위해선 민관 합동의 많은 노력이 필요하다며 새 수장을 맞이한 금융당국의 신속한 거버넌스 개혁안 마련을 촉구했다.

이남우 한국기업거버넌스포럼 회장은 19일 여의도 2IFC에서 열린 기자 간담회에서 "이달 초 홍콩·싱가포르의 국부펀드, 헤지펀드 및 영미계 대형펀드 아시아본부 50여곳을 만나 자본시장 선진화를 위한 우리 정부의 노력을 알렸으나 '불신의 벽'은 상상을 초월했다"며 이같이 말했다. 10년 넘게 자본시장 선진화를 위해 애써온 일본과 달리 우리나라는 상법개정 유턴, 공매도 금지 등 외국인 투자자들을 여러 차례 실망하게 하며 지난 20년간 불신이 쌓였다는 지적이다.

19일 여의도 2IFC에서 열린 한국기업거버넌스포럼 기자 간담회의 모습. 김진영 기자

이 회장은 "국회에서 많은 입법 자료가 많이 나오지만, 영문 자료는 거의 없어 한국인 전문가가 거의 없는 글로벌IB들에 잘못된 정보를 전달하는 일이 비일비재하다"며 "수장이 정해진 금융위와 감독원이 빨리 나서서 거버넌스 개혁 로드맵을 국제금융계에 정확히 알려야 한다"고 강조했다.

이 회장이 만난 외국계 기관투자자들은 이사의 충실의무 확대를 골자로 하는 '1차 상법 개정'을 선언적 입법으로 치부하며, 주주가치가 구체적으로 개선되는 것을 눈으로 확인해야 한국 투자를 늘릴 수 있다는 입장을 내비친 것으로 전해졌다. 이 회장은 "자사주 의무소각 원칙은 주주가치 개선으로 직접 연결되므로 논의 중인 상법 보완 입법 중 가장 강력하다"며 정부와 여당의 적극적인 추진을 요청했다.

국내 주요 대기업의 거버넌스 개선을 위한 제언도 잇따랐다. 이 회장은 "LG그룹이 4대 그룹 중 거버넌스 개선에 가장 무관심하다는 주장에 모든 외국인 투자자가 공감했다"며 흥행에 실패해 미뤄진 LG전자의 인디아 현지법인이 다시 상장을 추진 중인 점을 배경으로 지목했다. 외국인 투자자들은 특히 시총이 20조원에 불과한 모회사 LG화학보다 자회사 LG에너지솔루션의 시총(90조원)이 더 큰 비정상적 상황에 대한 해법을 촉구한 것으로 전해졌다.

삼성전자 역시 반도체, 파운드리(반도체 위탁생산), 가전 등 3개 부문으로 인적 분할하고, 특히 파운드리는 미국 나스닥 등 국외에 상장하는 방안을 검토해야 한다는 의견이 제기됐다. 성격이 다른 사업부가 하나로 묶여 있으면 기업 가치가 저해된다는 주장이다.





현대차·기아의 경우 이사회 구성 등의 측면에서 거버넌스 개선 노력이 엿보이지만 그룹의 대표 종목인 현대차의 주가와 관련해선 실망스럽다는 반응이 나왔다고 이 회장은 전했다. PER(주가수익비율) 5배, PBR(주가순자산비율) 0.5배로 전 세계의 주요 자동차 기업 중에서도 기업가치가 바닥이라, 방만한 재무상태표의 개선이 필요하다는 목소리가 컸다.





김진영 기자 camp@asiae.co.kr

