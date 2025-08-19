혜움, 유비케어와 '3초 ERP' 결산 기능 공동 개발

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

약국 경영 효율성 강화

혜움은 유비케어의 '3초 ERP'의 3초 결산 기능을 공동 개발했다고 19일 밝혔다.

3초 ERP는 의약품 주문, 반품, 검수, 결산 등 반복 업무를 자동화하고 경영 관리를 지원하는 약국 전용 플랫폼이다.

유비케어 '3초 ERP' 화면 이미지. 혜움

혜움은 이 중 '3초 결산' 기능에 인공지능(AI) 기반 재무·세무 솔루션 '알프레드 레포트' 개발로 축적한 데이터 처리 기술을 접목했다. 이에 따라 약사들은 매출, 지출 내역, 손익 현황, 현금 시재 등 중요한 경영 지표를 대시보드에서 직관적인 리포트 형태로 확인할 수 있게 됐다.





옥형석 혜움 대표는 "재무·세무 특화 기업의 노하우가 집약된 데이터 관리 역량을 통해 약국 운영의 비효율을 줄이고, 약사들이 고객 응대 등 본연의 업무에 더욱 집중할 수 있기를 바란다"며 "향후 다양한 산업군의 재무·세무 업무 자동화를 선도하며 AI 기반 경영 혁신을 이끌어 나가겠다"고 했다.





최호경 기자 hocance@asiae.co.kr

