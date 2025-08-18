주종혁·이혜성 마이크 잡는다… 2025 국제스트리밍페스티벌 사회자 낙점

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

'글로벌OTT어워즈' 카운트다운 "스타 향연"



중식이 밴드 축하공연, 시상자·배우 라인업

스크린을 향해 안방과 손바닥을 뛰쳐나온 OTT 시상 축제가 성큼 다가왔다.

코리아국제스트리밍페스티벌(공동집행위원장 김복근·김성철)과 정보통신산업진흥원이 공동 주관하는 '2025 국제스트리밍페스티벌 글로벌OTT어워즈' 사회자는 배우 주종혁과 아나운서 이혜성으로 낙점됐다.

사회자가 결정되고 축하 공연과 시상자, 배우 라인업까지 공개되면서 글로벌 스타들이 한자리에 모이는 축제 열기가 들끓고 있다.

이혜성 아나운서.

주종혁 배우

사회자로 나서는 주종혁은 디즈니+ 오리지널 시리즈 '트리거'에서 독보적인 캐릭터 소화력으로 주목받았고 차기작 '북극성'을 통해 한층 넓어진 연기 스펙트럼을 보여줄 예정이다. 이혜성 아나운서는 KBS 아나운서를 거쳐 프리랜서로 전향한 뒤 예능과 다양한 방송에서 활약하며 차세대 방송인으로 존재감을 시위하고 있다.

글로벌OTT어워즈의 축하 무대에는 앤슨 콩과 에릭 샤오, 인디밴드 중식이 밴드가 오른다. 한국에서 아이돌 연습생 생활을 했던 앤슨 콩과 에릭 샤오는 본국으로 돌아간 뒤 배우와 가수로 자리매김하며 글로벌 무대에서 활동을 이어가고 있다. 이번 무대에서는 듀엣곡을 선보인다. 중식이 밴드는 황가람의 리메이크로 다시 주목받은 '나는 반딧불'의 원곡자이자 탄탄한 팬층을 보유한 밴드로 감동적인 라이브 무대를 준비했다.

시상자로는 앤슨 콩과 에릭 샤오를 비롯해 임의신, 배종옥, 중신링, 미라 필자, 증경화, 염혜란, 윤일상, 상드린 피나 등이 이름을 올렸다. 국내외에서 활발히 활동하는 배우와 심사위원들이 함께 무대에 올라 자리를 빛낸다.

배우 게스트 라인업도 화려하다. '하이퍼나이프'의 박은빈, '굿보이'의 오정세, '폭싹 속았수다'의 염혜란과 최대훈이 확정됐고 강유석·이수현·정수빈 등 신예 배우들도 합류한다. 해외에서는 일본 배우 사카구치 켄타로, 카자흐스탄의 베릭 아이차노프, 중국 배우 백경정, 태국 배우 나타랏 노파라따야폰을 비롯해 왕천원, 반도 료타, 사팽원, 중신링, 수리 린 등이 참석한다.





'2025 국제스트리밍페스티벌'은 오는 8월 22일부터 25일까지 4일간 영화의전당과 파라다이스호텔에서 개최된다. 24일 열리는 글로벌OTT어워즈를 중심으로 투자유치 쇼케이스, 미디어&브랜드데이, 국제 스트리밍 서밋, OST 콘서트, 시리즈 상영 등 다양한 프로그램이 손짓한다.





영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr

