"수돗물 온도가 이상해요" 훌쩍 늘어난 민원…현장 조사해 보니

전남 장흥 등 수돗물 온도 31도 육박

계속되는 폭염에 민원이 잇따라 접수

현장 점검 결과 수질에는 이상 없어

계속되는 폭염으로 전남 농촌 지역에서 수돗물 수온이 30도를 넘는 사례가 이어지자, 지역 주민들의 불편이 커지고 있다.

18일 연합뉴스에 따르면 최근 장흥군에는 "수돗물이 너무 뜨겁다"는 민원이 잇따라 접수됐다. 현장 점검 결과, 부산면의 한 마을에서는 수돗물 온도가 31도에 육박하기도 했다. 수질에는 별다른 이상이 없는 것으로 확인됐으나, 수돗물 온도가 높은 탓에 주민들은 생활에 큰 불편을 겪고 있는 것으로 전해졌다.

폭염으로 전남 농촌 지역에서 "수돗물이 너무 뜨겁다"는 민원이 잇따라 접수됐다. 픽사베이

특히 주민들은 샤워하거나 설거지할 때 수온이 높은 탓에 선풍기를 켜 두거나, 물을 미리 받아 한참 식힌 뒤에야 사용할 수밖에 없다고 하소연했다. 한 주민은 "밭일을 하고 집에 들어와 씻으려 해도 뜨거운 물이 쏟아져 오히려 온열질환에 걸릴 지경"이라며 "아무리 덥다고 해도 수돗물이 이렇게 뜨거워서야 제대로 씻을 수 있겠나"라고 토로했다.

통상 여름철 정수장에서 나오는 물의 온도는 17∼18도 수준이다. 그러나 한여름에는 폭염의 영향으로 매립된 수도관이 지열로 달궈진 탓에 수돗물의 온도가 점점 상승하는 경향이 있다. 또 물 사용량이 많은 도심과는 달리 가구 수가 적은 농촌 지역에서는 배관 안의 물이 장시간 고여 있어 온도가 더 빨리 오른 것으로 보인다. 여기에 오래된 주택일수록 수도관 매립 깊이가 얕아 여름철 열기를 그대로 받는 점도 주요 원인으로 지적되고 있다.

이 같은 현상은 장흥뿐만 아니라 여수, 경남 남해 등 다른 지역에서도 이어지고 있다. 각 지역에서는 "물이 차갑지 않다", "수돗물이 미지근하다"는 등 유사한 민원이 잇따르고 있다.





현재 장흥군을 비롯한 각 지자체 수도사업소는 임시조치로 배관 내 고여 있던 물을 대량으로 방류해 수온을 낮추는 작업을 시행 중이다. 그러나 장시간 물을 방류하는 데는 한계가 있어, 정확한 원인 규명과 함께 근본적인 해결책을 마련할 계획이다. 장흥군 관계자는 "올여름 폭염이 장기화하면서 수돗물 수온 문제로 주민 불편이 잇따르고 있다"며 "수자원공사와 협력해 원인 조사와 대책 마련에 나서겠다"고 말했다.





