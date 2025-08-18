부산 기장군, 322억원 투입… ‘월내∼고리 간 해일 피해방지시설’ 준공

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

방파제·매립지·방재공원 조성… 주민 안전·생활편의·지역경제 활성화 기대

기장군(군수 정종복)이 군의 장기 숙원사업이었던 '월내∼고리 간 상습해일 피해방지시설사업'을 마무리했다.

군은 지난 14일 월내 매립지 광장에서 정종복 군수를 비롯해 기장군의회·부산시의회 의원, 고리원전 본부장, 지역주민 등 300여명이 참석한 가운데 준공식을 열었다.

기장군이 14일 월내 매립지 광장에서 정종복 군수를 비롯해 기장군의회와 부산시의회 의원, 고리원전 본부장, 지역주민 등 300여명이 참석한 가운데 준공식을 열고 있다. 기장군 제공

이 사업은 태풍과 해일 등 자연재해로부터 월내∼길천 배후부지를 보호하기 위해 추진됐다. 주요 내용은 연장 480m 방파제 설치와 1만 8798㎡ 규모 공유수면 매립이다. 매립지 상부에는 도로·주차장·광장·공원 등 주민편의시설이 들어서 방재공원으로 활용된다.

기장군은 2011년 실시설계 용역을 시작으로 사업에 착수해 총 322억원(국비 38억원·지방비 46억원·원전지원금 238억원)을 투입했다. 지난 7월 부산시로부터 공유수면 매립공사 준공 승인을 최종 받아 공식적으로 완료됐다.

군은 이번 사업으로 월내·길천 지역의 재해 예방 효과뿐 아니라, 매립지 상부 편의시설을 통해 주민들의 생활환경 개선과 지역경제 활성화에도 기여할 것으로 기대하고 있다.





정종복 기장군수는 "이번 준공으로 태풍 등 자연재해로부터 주민의 생명과 재산을 보다 두텁게 보호할 수 있게 됐다"며 "주민편의시설이 공공복리 증진과 지역경제 활성화에 지속적으로 기여할 수 있도록 관리에도 최선을 다하겠다"고 말했다.





