광주 AI 2단계 사업, 6천억 규모 본격 추진

2026년부터 5년간 AX 실증밸리 조성

AI 기업 1천개 유치·공공시설 개방

생산유발 9,831억·고용 6,281명 기대

광주 인공지능(AI) 2단계 사업 추진계획이 18일 국무회의에서 의결됐다. 광주시는 6,000억원 규모의 'AX 실증밸리 조성사업'을 본격 추진한다.

광주시는 1단계 사업 성과와 첨단 3지구 AI 지식산업센터 건립 등 기반을 바탕으로, 사업 기간 AI 융복합기업 1,000개 유치를 목표로 하고 있다.

앞서 시는 4,300억원 규모의 1단계 사업을 통해 국가 AI 데이터센터, 대형 드라이빙 시뮬레이터 등 기반시설을 구축했다. 2단계는 시민들의 일상에 AI를 접목하는 사업으로, 모빌리티와 에너지산업 AX(인공지능 전환) 핵심기술 개발에 중점을 둔다.

이를 위해 복지시설·공원·주차장 등 3,375개 공공시설을 개방하고, 48개 혁신기관의 연구 장비 3,879종을 기업 실증 용도로 제공한다. 또한 국가 AI 집적단지와 AI 규제자유특구 지정을 추진하고, 국가 AI 컴퓨팅센터 유치에도 대응한다.

광주시는 이번 사업으로 생산 유발 9,831억원, 부가가치유발 4,942억원, 고용 유발 6,281명 등의 효과를 기대하고 있다. 사업은 국가연구개발사업평가 총괄위원회 심의를 거쳐 예비타당성 조사 면제가 확정되면, 올해 하반기 적정성 검토를 거쳐 오는 2026년부터 5년간 추진된다.





강기정 광주시장은 "1단계 사업은 국내에서 인공지능 기반시설을 구축하고 인재를 양성한 프로젝트였다"며 "2단계 사업은 AI 기술이 시민의 일상 속에서 체감되는 'AI 실증도시 광주'를 실현하는 계기가 될 것"이라고 말했다.





