"이런 사람을 만나다니"…폭염에 폐지 줍는 할머니 울린 20대 청년

폐지 유모차 멈춰 세우고

트럭 태워 생선까지 선물

20대 남성 선행 온라인서 화제

폭염 속에서 폐지를 줍던 할머니를 차에 태워 고물상까지 데려다준 한 20대 청년의 선행이 훈훈함을 전하고 있다.

생선 가게를 운영하는 20대 청년 김지원씨는 최근 자신의 인스타그램에 '길 가던 할머니를 울렸다'는 제목의 영상을 공개했다. 그는 "우연히 폐지를 줍는 할머니를 만났는데, 덕분에 주는 기쁨이 받는 기쁨보다 더 크다는 걸 느낀 하루였다"며 "착한 일은 언제나 즐겁다"는 소감을 전했다.

폭염 속 폐지 줍는 할머니를 차에 태워 고물상까지 데려다 준 20대 청년이 화제다.

영상 속에서 트럭을 몰고 가던 김씨는 한낮 뜨거운 햇볕 아래, 유모차에 폐지를 가득 싣고 힘겹게 걷는 할머니를 발견했다. 김씨가 "할머니!"하고 부르자, 할머니는 행여 교통에 방해가 됐을까 "네, 미안해요"라며 사과부터 했다. 김씨는 할머니의 짐을 트럭에 옮겨 싣고 직접 조수석에 모셨다. 연신 "고맙다"고 인사하던 할머니는 "이렇게 좋은 사람을 만나게 되다니. 너무 감사하다"며 결국 눈물을 터뜨렸다.

김씨는 할머니를 고물상까지 모신 뒤 직접 폐지를 전달했다. 할머니가 모은 폐짓값은 단돈 1900원. 그러나 할머니는 "엄청 많이 벌었다"며 활짝 웃어 보였다. 이에 김씨는 할머니에게 "제가 생선 장사를 한다. 이거 갖다 먹어라"라며 냉동 생선을 건넸다. 할머니가 "두 개만 달라"고 사양하자, 그는 "두 개만 줄게"라며 6마리가 담긴 두 팩을 건네며 너스레를 떨었다. 할머니는 "고마워요. 감사해요. 복 많이 받으세요"라며 인사했고, 김씨는 "할머니 항상 파이팅"이라며 하이파이브를 하고 자리를 떠났다.

폭염 속 폐지 줍는 할머니를 차에 태워 고물상까지 데려다 준 20대 청년이 화제다.

영상을 접한 누리꾼들의 반응은 뜨거웠다. "요즘 보기 힘든 청년이다" "두 분 다 복 많이 받으시길" "1900원에 기뻐하시는 모습에 눈물이 났다" "고작 2000원 벌려고 더위 속에 나오신 게 마음 아프다" "이런 청년이 운영하는 생선 가게라면 꼭 찾아가고 싶다" 등 응원의 댓글이 이어졌다.





영상은 18일 오전 기준 조회 수 120만 회를 돌파하며 뜨거운 관심을 받았다. 이에 김씨는 "많은 분이 관심을 가져주셔서 아직도 어안이 벙벙하다"며 "우연히 할머니를 만나 많은 분께 평생 받을 응원을 다 받은 것 같다. 할머니에게 도움을 드린 게 아니라 오히려 제가 도움을 받은 것 같다. 어릴 적부터 할머니 손에 자라서 그런지 어르신들을 보면 할머니가 생각난다. 다들 길 가다 어르신들을 마주치면 반갑게 인사해달라. 정말 좋아하실 것"이라고 소감을 전했다.





서지영 기자 zo2zo2zo2@asiae.co.kr

