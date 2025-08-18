김돈곤의 청양군수 "청년이 머무는 도시 만들겠다"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

주거·일자리·문화 종합 지원…5년 연속 청년친화헌정 대상 수상

충남 청양군이 '2025 제8회 청년친화헌정대상'에서 정책대상을 수상했다고 18일 밝혔다.

이번 수상은 청년정책을 군정 핵심 과제로 이끌어온 김돈곤 군수의 리더십이 빛난 결과로, 충청권에선 유일하게 5년 연속 수상했다.

김 돈곤 군수는 지난 2021년 '청년의 해'를 선포하며 청년정책을 본격화했다.

청년네트워크와 청년정책위원회를 운영해 청년 의견을 직접 군정에 반영했고, ▲청년활력공간 '청년LAB' ▲청년셰어하우스 '블루쉽하우스' ▲청년창업공간 '누구나가게' 등을 조성하며 주거·창업·교류 거점 기반을 마련했다.

또 온라인 플랫폼 '청양연화'를 통해 정책·일자리·행사 정보를 원스톱 제공하며, 청년이 체감하는 지원 시스템을 갖췄다.

지난해에는 주니어보드 발대식, 청년의 날 축제, 토크콘서트, 찾아가는 청년 페스티벌 등 10여 차례 청년행사에 600여 명이 참여했다.

정신건강 서포터즈, 청년도전 지원사업, 대학생 인턴십, 일자리 박람회도 청년 체감도를 높인 프로그램으로 평가된다.

김 군수는 취업수당, 청년월세 지원, 빈집이음주택, 청춘거리 문화 프로그램, 뮤지컬 아카데미, 결혼장려금 등 청년 종합지원 패키지를 마련해 청양을 청년이 머무는 도시로 바꿔놨다.

아울러 지방소멸대응기금과 중앙부처 공모사업을 연계해 '함께살아U', '내일이U센터' 등 대규모 청년 인프라를 확충 중이며, 자체 청년 통계(93개 지표)를 통해 과학적 정책 기반도 구축했다.





김 군수는 "5년 연속 청년친화헌정대상 수상은 청양군이 청년과 함께 만들어낸 결실"이라며 "앞으로도 청년이 머무르고 싶어 하는 도시, 미래 세대가 선택하는 청양을 만들겠다"고 밝혔다.





충청취재본부 이병렬 기자 lby4426@asiae.co.kr

