"광복은 연합국 승리 선물"…독립기념관장 파면 요구 '봇물'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

與 "뉴라이트 성향의 친일 인사" 비판

김형석 관장 "언론이 일부 내용을 발췌해 왜곡"

김형석 독립기념관장이 22일 국회에서 열린 정무위원회의 국가보훈부, 독립기념관 등의 대한 국정감사에 출석하고 있다. 사진=김현민 기자

AD

'광복은 연합국 승리 선물'이라고 언급해 논란을 빚은 김형석 독립기념관장에 대한 파면 또는 자진 사퇴를 촉구하는 목소리가 커지고 있다.

더불어민주당은 17일 김형석 독립기념관장이 광복을 '연합국 승리의 선물'이라고 표현한 것과 관련해 "뉴라이트 성향의 친일 인사"라며 강하게 비판하고, 파면이나 자진 사퇴를 요구했다.

김병기 원내대표는 이날 자신의 페이스북에 "김형석 관장이 궤변이라는 지적에도 반성하지 않고, 광복절 기념사가 우리 사회의 상반된 시각을 짚고 국민 통합을 강조한 것이라 변명했다"며 "한마디로 요설"이라고 지적했다.

그는 이어 "독립기념관장은 대한민국 독립을 왜곡하는 세력에 맞서 독립운동의 숭고한 가치를 앞장서 알리는 자리"라며 "중립을 가장한 궤변으로 독립투쟁을 폄훼하려 한다면 그 자리에 있어서는 안 된다"고 경고했다.

문금주 원내대변인도 국회 브리핑을 통해 "김형석은 윤석열 정권이 임명한 뉴라이트 친일 인사"라며 "이런 인사에게 국민 혈세로 급여가 지급되는 현실에 국민이 공분하고 있다"고 말했다.

또한 문 대변인은 윤석열 정부 시절 임명된 박선영 진실·화해를위한과거사정리위원장, 안창호 국가인권위원장, 박지향 동북아역사재단 이사장 등을 함께 거론하며 "뉴라이트 성향의 친일·역사 왜곡 세력"이라고 규정하고 "이들 역시 하루빨리 거취를 정리해야 한다"고 촉구했다.

조국혁신당도 김 관장의 퇴진 요구에 동참했다. 윤재관 수석대변인은 논평에서 "국민통합이라는 명분으로 뉴라이트 역사관을 인정하자는 이 자의 발언은 독립운동에 목숨을 바친 선열들에 대한 모독"이라며 "즉각 물러나야 한다"고 강조했다.





AD

앞서 김형석 관장은 15일 광복절 경축식에서 "광복은 세계사적으로 볼 때 제2차 세계대전에서 연합국이 승리한 결과로 얻은 선물"이라고 발언해 논란을 일으켰으며 이후 "언론이 일부 내용을 발췌해 왜곡했다"고 해명했다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>