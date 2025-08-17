박강수 마포구청장, 화재 현장 방문해 “피해 주민 지원 총력”

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

창전동 아파트 화재 사망 2명·부상 13명

서울 마포구에서 연이어 발생한 화재로 주민들이 큰 피해를 입은 가운데 17일 박강수 마포구청장이 직접 현장을 찾아 피해 수습과 주민 안전 확보에 나섰다.

창전동 화재 현장을 살피는 박강수 마포구청장. 마포구 제공.

이날 오전 8시 11분께 창전동 한 아파트에서 원인 미상의 불이 발생해 주민 2명이 숨지고 13명이 다쳤다. 주민 124명은 긴급 대피했으며, 부상자 중 일부는 현장에서 응급처치를 받고 인근 병원으로 이송됐다.

박 구청장은 화재 소식을 접하자마자 현장에 도착해 피해 상황을 점검하고, 주민들의 신속한 대피와 구호 조치가 이뤄지도록 지시했다. 구는 대피 주민들을 아파트 내 경로당으로 이동시키고, 식수와 구호품을 즉시 전달했으며, 숙박이 필요한 주민을 인근 호텔에 연계 지원하기로 했다. 박 구청장은 현장에서 주민들을 직접 위로하며 안전을 확인하고 관리사무소와 협력해 신속한 수습을 당부했다.

같은 날 새벽 4시 21분에는 공덕시장 한 음식점에서도 화재가 발생했다. 순간온수기 주변에서 불이 시작돼 주방 일부가 소실됐으나 다행히 인명 피해는 없었다. 창전동 화재 현장 방문을 마친 박 구청장은 곧바로 공덕시장으로 이동해 피해 현장을 점검했다.

박 구청장은 화재 발생 시 소방차 진입을 막는 장애물을 제거하도록 지시하고, 늘어진 전선 정리와 고정식 지붕 철거 등 소방로 확보를 철저히 할 것을 당부했다.





박강수 구청장은 “갑작스러운 화재로 소중한 생명이 희생된 것에 깊은 애도를 표한다”며 “피해 주민들이 하루빨리 안정을 되찾을 수 있도록 구 차원의 모든 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.





