청소년기 미디어 사용 이해 기반 '미디어 부모교육'

세종시 청소년상담복지센터, 부모 역할에 초점

16일 다정동 복합커뮤니티센터서 미디어 부모교육이 진행되고 있다. /시진= 센터 제공

청소년기 미디어 사용 특성에 대한 이해를 기반으로 자녀가 건강하게 미디어를 사용할 수 있도록 부모가 지도할 수 있는 방법에 대한 교육이 진행됐다.

세종시 청소년상담복지센터는 청소년 미디어 사용 지도 방법 교육을 위해 청소년 보호자를 대상으로 다정동 복합커뮤니티센터에서 '미디어 부모교육'을 16일 실시했다고 밝혔다.

미디어 부모교육은 보호자가 자녀의 건강한 미디어 사용법을 지도하도록 하는 교육으로, 교육에 참여한 보호자들은 자녀가 건강하게 미디어를 사용할 수 있도록 지도하는 방법과 지도 과정에서 발생한 갈등을 원만히 해결하는 양육 태도를 배우고, 다른 보호자들과 자녀의 미디어 사용 지도 과정에서 겪는 고충을 공유하며 개선방안을 논의하는 시간으로 진행됐다.

김간순 센터장은 "청소년들의 미디어 사용조절 능력 향상에는 부모의 역할이 중요한 만큼, 부모와 자녀 간 원만한 관계 역시 크게 도움이 된다"며 "교육을 통해 자녀와의 관계가 회복돼 미디어 사용 지도에 큰 도움이 되길 바란다"고 말했다.





청소년 상담복지센터는 미디어 사용 조절 어려움을 겪고 있는 청소년을 위해 다양한 프로그램을 운영중에 있다. 프로그램과 관련, 자세한 내용 및 기타 문의는 센터 홈페이지를 참조하거나, 청소년 상담복지센터로 문의하면 된다.





충청취재본부 김기완 기자 bbkim998@asiae.co.kr



