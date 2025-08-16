3시간 회담, 12분 기자회견…'우크라戰 휴전' 노딜로 끝난 미·러 회담(종합)

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

우크라이나 전쟁 종식의 전환점이 될 것으로 주목받았던 도널드 트럼프 미국 대통령과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령 간 정상회담이 휴전에 관한 뚜렷한 합의 없이 마무리됐다. 이번 회담을 두고 미국 주요 언론에서는 '노 딜(No Deal)'이란 평가가 쏟아졌다. 뉴욕타임스(NYT)는 "트럼프의 최우선 의제인 종전은 물론 어떤 문제에도 합의에 도달하지 못했다"고 지적했고, 워싱턴포스트(WP)는 "푸틴에게 힘을 실어준 회담"이라고 꼬집었다.

트럼프 대통령은 15일(현지시간) 미국 알래스카주 앵커리지 엘먼도프-리처드슨 합동기지에서 약 3시간 동안 푸틴 대통령과 정상회담을 가진 뒤 열린 12분간의 공동 기자회견에서 "매우 생산적인 회담이었다"며 "많은 쟁점에 합의했지만 아직 몇 가지 큰 사안이 남아 있다. 따라서 합의가 완전히 이뤄지기 전까지는 합의가 아니다"라고 밝혔다.

그는 이번 회담에서 논의된 진전 사항을 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령과 북대서양조약기구(NATO·나토) 동맹국들과 공유할 예정이라고 전했다.

트럼프 대통령은 "(합의까지) 남은 건 아주 적다. 일부는 중요하지 않지만 하나는 가장 중요하다"며 "아직 거기에 이르지 못했지만 도달할 가능성은 매우 높다"고 강조했다. 그가 언급한 '가장 중요한 하나'는 우크라이나 전쟁 휴전 합의를 가리키는 것으로 해석된다.

푸틴 대통령은 이날 회담이 유익했고 "건설적인 분위기에서 진행됐다"고 평가하면서도 구체적인 합의 내용은 밝히지 않았다. 유럽과 우크라이나에 이번 회담에서 이룬 진전을 훼손하지 말라고도 경고했다. 이어 우크라이나 전쟁 문제를 여러 논의 의제 중 하나로 언급하며 미·러 간 무역·사업 협력, 북극 및 우주 탐사 협력 가능성 등도 논의했다고 설명했다.

푸틴 대통령은 기자회견 막바지에 각국이 "새로운 장을 여는 게 중요하다"고 강조한 뒤 영어로 "다음 회의는 모스크바에서"라고 제안했다. 트럼프 대통령은 "흥미로운 제안"이라며 이를 거부하지 않았다.

당초 두 정상은 핵심 측근이 배석한 3대3 회담 후, 양측 경제 부처 장관 등이 참여하는 확대 회담을 진행할 예정이었다. 그러나 확대 회담은 생략됐고 곧바로 공동 기자회견이 열렸다. 기자회견에서도 두 정상은 준비된 발언만 하고 취재진의 질문을 받지 않은 채 회견을 마쳤다. 이는 평소 외국 정상과 회담 시 다양한 질문을 받던 트럼프 대통령의 관례와 비교하면 이례적인 모습이었다. 회담 종료 후 두 정상은 모두 한 시간도 되지 않아 각자 전용기를 타고 알래스카를 떠났다.

미 현지 언론은 이번 회담을 사실상 노 딜로 규정했다. 양측 모두 회담에서 '진전'을 언급했지만, 구체적인 내용은 전혀 공개되지 않았기 때문이다.

WP는 "트럼프와 푸틴은 제2차 세계대전 후 유럽에서 가장 참혹한 전쟁을 끝내기 위해 금요일 중요한 회의를 마무리했지만, 이 역사적인 만남은 러시아 지도자에게 힘을 실어준 반면 트럼프가 열망하던 우크라이나 평화는 즉각 가져오지 못했다"고 평가했다. NYT도 "트럼프와 푸틴은 어떤 문제에 대해서도 합의를 선언하지 않았고, 트럼프의 최우선 의제인 우크라이나 전쟁 종식에 대해서는 더더욱 합의에 도달하지 못했다"고 꼬집었다.

정치 전문 매체 폴리티코는 "트럼프는 푸틴을 레드카펫으로 맞이하고 여러 차례 다정한 사진 촬영에 임했으며 기자회견에선 놀라울 만큼 신중한 태도를 보였다"면서 "사실상 러시아로부터 큰 양보를 이끌어내지 못했음을 인정한 것"이라고 분석했다. 이어 "푸틴은 이번에도 추가 경제 제재를 피할 시간을 벌어낸 것으로 보인다"며 "알래스카를 떠나며 놀라울 정도로 따뜻한 환대를 받은 장면도 남겼다"고 덧붙였다.





한편 이날 트럼프 대통령과 푸틴 대통령의 대면 회동은 2019년 6월 오사카에서 열린 주요 20개국(G20) 정상회의 이후 6년 만이다. 푸틴 대통령이 2022년 우크라이나를 침공한 이후 처음으로 서방을 방문한 자리이기도 했다.





