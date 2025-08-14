산업재해 막아라 … 케이조선 김찬 대표, 현장 점검 나서

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

케이조선이 안전 관리 수준의 체계적 강화를 통한 산업재해 예방을 위해 대표이사 주관 정기 안전 점검을 시행했다고 밝혔다.

지난 12일 김찬 케이조선 대표이사는 선체를 만들기 위해 강재 절단, 가공, 블록 조립, 용접 등이 이뤄지는 사내 선각 공장을 찾았다.

케이조선 김찬 대표이사가 자사 선각 공장에서 안전 점검을 하고 있다. 케이조선 제공

그는 고용노동부가 과거 사고 유형과 원인을 분석해 선정한 '12대 핵심 안전 수칙'을 바탕으로 ▲추락 방지 조치 ▲선박 블록 이동 시 안전 조치 ▲안전 보호구 착용 등 기초 질서 준수 여부를 집중적으로 확인했다.

이날 김 대표이사는 "안전은 아무리 강조해도 지나치지 않는다"라며 "기초 안전 수칙을 철저히 준수해 안전사고를 미리 예방해야 한다"고 당부했다.





케이조선은 "그동안 조선소 내 대형 안전 현수막 설치, 온열 질환 예방 캠페인, 안전보건 VR 체험 교육 등 전사적 안전 문화 확산에 힘써왔다"며 "대표이사 주관 안전 점검은 정기적으로 추진될 예정이며 앞으로도 선제적 안전 관리 체계 구축을 통해 무재해 사업장을 만들겠다"라고 했다.





영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr

