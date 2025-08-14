4만2000여명 제주 청소년들에 희소식…대중교통 전면 무료

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

만 13~18세 모든 청소년에게 교통복지카드 발급

목적 관계없이 시내·급행·리무진 버스 이용 가능

제주지역 청소년들이 대중교통을 전면 무료로 이용한다.

13일 제주도에 따르면 이달부터 청소년들은 발급받은 제주교통복지카드로 제주 시내버스, 급행버스, 리무진 버스를 목적과 관계없이 전면 무료로 이용할 수 있게 됐다.

13일 제주시 삼다공원에서 열린 청소년 대중교통 무료이용 개통식 후 청소년들이 버스 시승을 해보고 있다. 제주도

대상은 도내 만 13세 이상 18세 이하 청소년 4만2000여명이다. 중·고교 재학생은 물론 학교 밖 청소년도 포함한다. 이는 통학뿐 아니라 학원, 문화, 여가 활동, 친구 모임 등 청소년 일상 이동 전반을 지원하는 전국 최초의 사례라고 도는 설명했다.

청소년 교통복지카드에는 제주형 결제시스템인 온(ON)나라페이가 적용된다. 온나라페이는 전국 광역자치단체 중 유일하게 버스요금 MPM(Merchant-Presented Mode) 방식의 큐알(QR) 결제 및 개방형 교통결제시스템을 구현한 간편결제 플랫폼이다.

13일 제주시 삼다공원에서 열린 청소년 대중교통 무료 이용 개통식에서 오영훈(뒷줄 오른쪽 첫 번째부터) 제주지사와 이상봉 제주도의회 의장, 김광수 제주교육감을 비롯한 참석자들이 기념 촬영을 하고 있다. 제주도

13일 제주도는 제주시 삼다공원에서 '청소년의 길을 열다'를 주제로 청소년 대중교통 무료이용 개통식을 열었다. 개통식에는 오영훈 제주지사, 이상봉 제주도의회 의장, 김광수 제주교육감과 청소년 등 100여명이 참석했다.

이날 청소년 대표로 나선 제주대학교사범대학부설고등학교 2학년 양진성 학생은 "학업과 진로 준비를 위해 학교 외에도 도서관, 학원, 진로 체험 등 다양한 장소를 오갈 때마다 교통비 부담은 현실적인 제약으로 다가왔다"며 "이번 정책을 통해 저희는 더 자유롭게 이동하고 더 넓은 경험을 쌓을 수 있는 기반을 얻게 됐다"고 감사의 뜻을 표했다.

오영훈 지사는 "청소년 대중교통 무료이용 정책은 도와 교육청 간 협력의 산물로, 예산을 효율적으로 조정·운영하면서 문제를 해결할 수 있다는 것을 보여준 의미 있는 정책"이라고 말했다. 김광수 교육감은 "청소년 대중교통 무료 이용 정책은 단순한 교통 편의가 아닌 교육복지의 전환점이자 평등한 기회 보장의 실천"이라고 말했다.





도는 청소년 대중교통 무료이용 정책을 시작으로 청소년 눈높이에 맞춘 교통 정책을 확대하고 디지털 기반 서비스를 연계해 정책 효율성과 접근성을 높여나갈 계획이다.





