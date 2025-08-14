FSN, 창사 이래 최대 상반기 실적 달성…"하반기 성장 모멘텀 가속"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

FSN은 상반기 연결기준 턴어라운드에 성공하며 창사 이래 최대 영업이익 및 두 자릿수 영업이익률을 달성했다고 14일 밝혔다.

FSN은 2025년 상반기 연결 매출액 1318억원, 영업이익 172억원, 영업이익률 13%를 기록했다. 하이퍼코퍼레이션 및 테크 계열사 실적이 연결 재무제표에 포함됐던 전년 동기 대비 매출은 38% 증가하고 영업이익은 흑자 전환에 성공했다. 영업이익과 영업이익률 모두 상반기 기준 역대 최대치를 기록했다.

이번 성과는 FSN이 과거의 부진을 극복하고 사업구조 재편을 마무리하며, 향후 고속 성장할 수 있는 기반을 확실히 구축했다는 점에서 의미가 크다. 광고·마케팅 분야에서 축적한 핵심 역량을 기반으로 한 브랜드 상생 사업의 고속 성장과 플랫폼 신사업 집중 투자가 본격적인 성과로 이어졌다.

FSN은 광고대행 사업 중심 구조에서 벗어나 이를 기반으로 한 브랜드·플랫폼 빌더로의 변신에 성공했고, 직접적인 실적 개선으로 성장성을 입증하고 있다. 실제로 FSN의 자회사 부스터즈와 협업 중인 한 파트너 브랜드는 전년 전체 매출과 영업이익을 상반기 만에 초과 달성했다.

플랫폼 및 마케팅 부문에서도 성과가 두드러진다. 모바일 애드네트워크 '카울리'는 안정적인 수익 기반을 확보했으며, 버티컬 플랫폼 '대다모', '마이원픽', '캐시플레이' 등의 주요 지표가 전년 대비 큰 폭으로 상승했다.

FSN이 주력하는 마케팅, 브랜드, 플랫폼 사업 모두 흑자를 기록함에 따라, 3개 사업 모두 안정적인 매출과 수익 기반을 확보하게 됐다. 하반기에도 주요 브랜드의 성수기 효과, 광고대행 부문의 신규 수주 증가, 플랫폼 사업 확대를 통해 매출과 수익성 모두에서 한층 더 큰 폭의 성장을 기대하고 있다.

재무구조 개선도 지속되고 있다. FSN은 전환사채(CB) 상환 및 전환을 꾸준히 진행했다. 464억원에 달했던 CB 잔액을 90억원 이하로 줄였다. 현재 콜옵션 물량을 제외한 전환·상환 가능 잔액은 7억원 수준이다. 올해 10월과 내년 1월에 추가로 전환·상환 시기가 도래하는 물량도 42억원에 불과해 지분 희석 가능성은 제한적이다.





서정교, 박태순 FSN 공동대표는 "그간 FSN은 비효율을 과감히 개선하고, 핵심 성장 사업 중심으로 조직과 전략을 재편한 결과 상반기 창사 이래 최대 실적 달성이라는 의미 있는 성과를 거둘 수 있었다"며 "앞으로도 재무구조 개선과 지속 성장을 병행해 주주가치를 극대화하기 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.





유현석 기자 guspower@asiae.co.kr

