박형수 의원, 특교세 50억 확보

의성·청송·영덕·울진 12개 현안 추진

박형수 국민의힘 의원(경북 의성·청송·영덕·울진)이 올해 상반기 행정안전부 특별교부세 50억원을 확보, 지역 재난 안전 강화와 생활 인프라 확충에 속도를 낸다.

박형수 국민의힘 의원(경북 의성·청송·영덕·울진)

13일 박 의원에 따르면 이번에 확보한 특교세는 총 12개 사업에 투입된다.

의성군은 ▲단밀면 생태 축 복원공원 주차장 조성 ▲안평면 신안2리 마을안길 확장·포장 ▲단북면 이연2리 재해예방 배수장 설치 ▲의성읍 원당2리 재해예방 배수펌프장 설치 등 안전·편의시설 사업이 포함됐다.

청송군에는 ▲청송읍 농산물 산지공판장 시설 확충 ▲부남면 대전리 용전천 제방 정비사업이 반영됐다.

영덕군은 ▲영덕읍 창포리 해양 연결도로 개설 ▲덕곡 교차로 회전교차로 설치 ▲대부리 월파 위험 해안가 정비사업이, 울진군은 ▲후포 해변 야간 경관조명·목교 설치 ▲삼율천 수변 보행로 조성 ▲도로 제설 장비 구입 사업이 각각 지원받는다.

박 의원은 이번 예산 확보 과정에서 행안부 장관과 실무부서에 "산불피해 지역에 대한 특별한 배려"를 지속해서 요청했다고 설명했다.





그는 "이번 특교세 확보로 재난 안전과 주민 생활환경 개선에 한층 속도가 붙게 됐다"며 "다가올 하반기 특교세와 내년도 정부 예산안에도 의성·청송·영덕·울진의 주요 사업이 반드시 반영되도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.





영남취재본부 권병건 기자 gbg@asiae.co.kr

