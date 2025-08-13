폭염 뚫고 월드컵 심판까지 고고싱… 동명대 축구학과 3명, 심판 자격 따

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

KFA 주관 3급, 폭염 9일간 강도높은 실습

폭염도 못말려!

동명대 축구학과 학생 3명이 대한축구협회(KFA) 주관 3급 축구심판 특별교육 과정을 수료하고 최종 합격했다.

축구선수 출신 재학생들이 축구의 또 다른 한 축인 '심판' 영역까지 도전해 성취해낸 것이다.

이들은 지난 7월 28일부터 8월 2일까지 6일간 오전, 오후에 걸쳐 강도 높은 실습과 평가에 뛰어들었다. 높은 집중력과 경기 운영 이해도, 책임감 등을 보여 심판으로 인정받게 된 셈이다.

이 심판교육에 참가한 축구학과 홍유찬(24학번) 학생은 "선수로서가 아니라 심판이라는 역할을 통해서도 축구를 완전히 다른 각도에서 마주할 수 있었다. 경기장을 누비는 방식은 다양하다"고 소감을 전했다.

남정우(24학번) 학생은 "선수시절 경험을 통해 경기규칙과 심판 역할에 대해 많이 알고 있다고 생각했는데 과정에 참여해보니 심판은 매우 큰 전문성과 사명감을 갖는 직업이라는 걸 느꼈다"고 경험을 말했다. 그는 "언젠가는 국제대회, 더 나아가 월드컵 같은 무대에 서는 심판이 되고 싶다"고 했다.

또 올해 신입생인 윤해수(25학번) 학생은 "축구를 그만둔 후에 축구와 인연을 끊고 싶지 않아 도전했던 과정이었다"면서 "심판이라는 새로운 역할을 통해 다시 축구와 연결될 수 있어 너무 기쁘고 앞으로 더 많은 경기를 경험하면서 성장하고 싶다"고 힘줬다.

축구학과 진대근 학과장은 "선수 출신들이 새로운 가능성과 역할을 발견하고 실천으로 옮긴 이번 사례는 축구를 직업으로 삼고자 하는 많은 후배에게도 넓은 길을 제시할 수 있는 의미 있는 출발점"이라고 강조하며 "K리그 심판은 물론 월드컵 심판까지 꿈꾸며 도전하기를 기대한다"고 덧붙였다.

이번 성과는 동명대 축구학과가 추구해 온 교육 방향과도 맞닿아 있다. 이 학과는 그동안 선수 양성에만 국한하지 않고 심판, 지도자, 해설가, 분석관, 콘텐츠제작자 등 축구 관련 다양한 진로를 실현할 수 있도록 교육과 실습의 폭을 넓혀왔다.





동명대는 축구부 창단 2개월여만인 2024년 2월 제60회 춘계대학축구연맹전(한산대첩기) 우승을 차지하며 큰 돌풍을 일으켰으며 제19회 1,2학년 대학축구연맹전 태백산기 준우승, 2024년 제105회 전국체육대회 남자대학부 동메달 등 대학 축구 최강으로 자리매김했다.

축구심판 교육과정 모습.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr

