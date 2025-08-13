화순군 청년소통 플랫폼 ‘청춘들락’ 홈페이지 전면 개편

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

청년 정책·맞춤형 콘텐츠 ‘한 눈’에 확인

청년 참여 이벤트도 진행…13일부터 24일까지

화순군이 '청춘들락' 홈페이지를 전면 개편하고 청년들의 참여를 기다리고 있다. 화순군 제공

화순군(군수 구복규)은 청년 소통 플랫폼인 '청춘들락' 홈페이지를 전면 개편했다고 밝혔다.

이번 개편은 심플하고 세련된 디자인을 적용해 이용 편의성을 높인 메뉴 체계를 도입한 것이 특징이다.

홈페이지에는 ▲화순군 청년 정책 및 지원사업 안내 ▲청년센터 및 미디어공작소 프로그램 정보 등 청년 맞춤형 콘텐츠를 한눈에 확인할 수 있다. 또한 ▲자유게시판 ▲청년동아리 게시판 ▲프로그램 후기 게시판 등을 통해 청년들 간 의견을 나누고 활동 소식을 공유할 수 있는 온라인 커뮤니티 기능도 강화됐다.

화순군은 홈페이지 개편을 기념해 청년 참여 이벤트를 오는 8월 13일부터 24일까지 진행한다. 참여 대상은 18세 이상 49세 청년이다.

참여 방법은 홈페이지 내 자유게시판, 청년동아리, 프로그램 후기 중 한 곳에 자유 주제로 글을 작성한 뒤, 화면을 캡처해 네이버 폼에 제출하면 된다.

당첨자는 오는 27일 홈페이지와 SNS를 통해 발표하며 개인 문자로도 발송한다.





조미화 화순군 인구청년정책과장은 "이번 홈페이지 개편을 통해 청년들이 화순군의 다양한 정책과 프로그램을 더 쉽고 편리하게 접할 수 있게 됐다"면서 "더 많은 청년이 '청춘들락'을 통해 적극적으로 소통하고 참여하길 기대한다"고 밝혔다.





호남취재본부 김우관 기자 woogwank@asiae.co.kr

