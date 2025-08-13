동아대, 새 정부 부동산 정책·지방시장 활성화 대토론회 연다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

21일 부민캠퍼스 다우홀서



부산 시민 누구나 무료 참석

새 정부의 부동산 정책 방향을 분석하고 침체한 지방 부동산 시장을 활성화하기 위한 방안을 모색하는 대규모 세미나가 오는 21일 오후 7시 동아대학교 부민캠퍼스 다우홀에서 열린다.

동아대(총장 이해우) 부동산학교육과정이 주관하는 이번 세미나의 주제는 '새 정부의 부동산정책 방향과 지방 부동산시장 정상화 방안 모색'이다.

이번 행사는 부동산학 교육의 전문화·고급화를 지향하며 신설된 부동산학교육과정이 마련한 것으로, 부산 시민들에게 새 정부 부동산 정책에 대한 이해를 높이고 노후계획도시 재건축사업 등 지역 부동산 시장 활성화 해법을 공유하기 위해 마련됐다.

세미나에는 부동산에 관심 있는 시민이면 누구나 무료로 참석할 수 있다.

발표 세션에서는 ▲오민준 국토연구원 연구위원이 '새 정부의 부동산정책 방향 분석' ▲성석동 수근종합건설㈜ 대표이사가 '지방 부동산시장 정상화 방안' ▲최정진 부동산전문변호사가 해운대·화명 일대 노후계획도시 기본계획 발표와 관련해 '특·광역시 최초 노후계획도시 재건축 추진의 법·제도 개선방안'을 주제로 강연한다.

이어지는 종합토론은 강정규 동아대 부동산대학원장의 사회로 진행되며, 이영래 부동산서베이 대표, 정재호 목원대 교수, 하성태 전 부산시 건축주택국장 등 부동산 분야 전문가들이 참여해 심층 논의를 펼친다.

강정규 원장은 "이번 세미나는 지역사회와의 상생을 위한 열린 교육의 하나로, 변화하는 부동산 환경 속에서 부산 시민들이 합리적으로 시장을 분석하는 데 도움이 될 것"이라며 "앞으로도 이론과 실무를 아우르는 교육 프로그램으로 부동산 전문가 양성과 시민 교육에 힘쓰겠다"고 말했다.





세미나 관련 문의는 동아대 부동산대학원으로 하면 된다.

새 정부 부동산 정책·지방시장 활성화 대토론회 포스터.

