한국해비타트 "빗썸·라카이코리아와 독립유공자 후손 돕기 기부 캠페인"

빗썸 회원 대상 참여형 기부 캠페인, 8월 31일까지 운영

코드 등록만으로 기부 가능…신규 회원은 광복 80주년 기념품, 혜택 제공

모금액 전액 독립유공자 후손 주거환경개선에 사용

한국해비타트는 광복 80주년을 맞아 가상자산 거래소 빗썸, 패션 브랜드 라카이코리아와 함께 '독립유공자 후손 주거환경개선을 위한 참여형 기부 캠페인'을 진행한다고 13일 밝혔다.

이번 캠페인은 이달 31일까지 약 3주간 빗썸 회원을 대상으로 진행되며, 빗썸앱에서 기부 코드를 등록하는 간단한 방식으로 누구나 손쉽게 참여할 수 있다. 빗썸 신규 가입 후 라카이코리아 이벤트 페이지의 기부 코드를 등록하면 1만 원이 자동 기부된다. 신규 회원은 기부와 더불어 △빗썸 원화 최대 5만 원 ▲라카이코리아 1945 한정판 티셔츠 ▲태극기 배지 ▲팔찌 또는 머그컵 등으로 랜덤 구성된 '후원 패키지'를 받을 수 있다. 후원 패키지는 선착순 200명에게 제공되며, 조기 소진 시 다른 제품으로 대체될 수 있다.

기존 빗썸 회원은 기부 코드 등록 시 1인당 1000원이 기부되며, 감사 혜택으로 빗썸 원화 815원을 지급받는다. 기부금은 전액 한국해비타트를 통해 독립유공자 후손의 열악한 주거환경개선에 사용될 예정이다.

참여자 전원을 대상으로 추첨을 통해 ▲라카이코리아 1945 에코백(200명) ▲독도종자 수분초크림(50명) ▲KR 볼캡(20명) 등 총 270명에게 경품을 증정한다.





한국해비타트 관계자는 "광복 80주년을 맞아 기업과 시민이 함께 역사적 의미를 되새기고, 함께 의미 있는 기부에 동참할 수 있는 기회를 마련했다"며 "이번 캠페인이 나눔과 연대의 가치를 확산시키는 계기가 되길 바란다"고 전했다.





이경호 기자 gungho@asiae.co.kr

