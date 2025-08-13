대한적십자사, 1비트코인 기부자 탄생…고액 디지털자산 기부 1호

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

10억 기부 약정한 김거석 기부자 1비트코인 기부

한화 1억6000만원 상당…누적 기부 9.6억 원

금융위 발표 후 국내 첫 개인 고액 디지털 자산 기부 사례

11일 김거석 기부자(사진 오른쪽)가 김철수 대한적십자사 회장에게 취약계층 의료 지원과 수해구호를 위해 1비트코인(약1억 6000만원 상당)를 기부하고 있다. 대한적십자사

대한적십자사(회장 김철수)는 김거석 후원자가 비트코인 1개(약1억6000만원 상당)를 기부했다고 13일 밝혔다. 이번 기부는 대한적십자사가 접수한 첫 디지털자산 기부 사례로, 취약계층 의료지원 및 최근 집중호우 피해 지역 복구에 전액 사용될 예정이다.

김거석 후원자는 "대한적십자사의 첫 디지털 자산 기부의 주인공이 되어 뜻 깊게 생각한다"며 "계속 후원하고 있는 누구나 진료센터와 이번 수해 이재민에게 도움이 되기를 바란다"고 전했다.

김거석 후원자는 2024년 12월, 1억 원을 기부하며 고액 기부자 모임인 레드크로스 아너스클럽 283호 회원이 됐고 10억 원 기부를 약정해 대한적십자사 '10억 클럽' 1호 회원이 됐다. 김 후원자는 이번 디지털 자산을 포함한 누적 기부액이 9억 6000여 만원에 달한다.

김철수 대한적십자사 회장은 "이번 기부는 대한적십자사 최초의 디지털자산기부 사례로, 기부문화의 새로운 가능성을 보여준다"면서 "기부자의 따뜻한 마음을 잊지 않고, 기부금을 투명하고 신속하게 집행해 의료 취약계층이 필요한 의료지원을 받고 피해 주민들은 조속히 일상을 회복할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.





대한적십자사는 금융위원회 가이드라인에 따라 내부통제기준을 수립해 업비트를 통해 기부를 진행했다고 설명했다. 이번 기부는 금융위원회의 '법인의 가상자산시장 참여 로드맵' 발표에 따른 비영리법인의 가상자산 기부금 현금화 목적 거래 허용 이후 국내 첫 개인 고액 디지털 자산 기부사례로, 향후 다양한 형태의 기부문화 확산에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대된다.





이경호 기자 gungho@asiae.co.kr

