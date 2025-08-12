외교장관, 美 텍사스·조지아 하원의원 면담 "대미투자 거점"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

조현 외교부 장관이 12일 방한 중인 미 하원의원들을 만나 경제 등 다양한 분야의 협력을 당부했다.

외교부는 조 장관이 이날 방한 중인 베스 반 듀인 하원의원(공화·텍사스), 리차드 맥코맥 하원의원(공화·조지아)를 면담했다고 밝혔다. 이날 면담에서 조 장관과 미 하원의원들은 한-텍사스·조지아주 협력, 한미동맹, 북핵·북한 문제, 역내·글로벌 정세 등에 대한 의견을 교환했다.

AD

조 장관은 텍사스주와 조지아주는 한국의 대미 투자 거점 지역으로서 한국과 미국 간 경제 협력의 핵심 역할을 하고 있다고 평가하고, 한미동맹이 안보, 경제와 더불어 인공지능(AI), 배터리, 원자력 등 과학기술 협력을 기반으로 한 미래형 포괄적 전략동맹으로 발전해 나가는 데 있어 두 지역의 잠재력이 매우 크다고 전했다.

또 조 장관은 우리 기업의 대미 투자 확대와 양국간 기술협력 발전을 위해 우리 국민 전문직 비자 확대를 포함한 미국 내 우호적인 투자환경이 조성될 수 있도록 미국 의회 차원의 관심과 노력을 당부했다.

반 듀인 하원의원은 한미 양국은 안보뿐만 아니라 경제 분야에서도 오랜 기간 긴밀한 협력을 지속 발전시켜왔다고 평가했다. 그는 특히 텍사스주는 미국에서 가장 빠르게 성장하는 주 중 하나로, 기존 삼성전자 등 진출을 바탕으로 추가적인 한국 기업의 진출을 환영한다고 했다.

맥코믹 하원의원은 한미 양국이 군사·안보 협력을 근간으로 한국전 당시부터 혈맹 관계를 지속 발전시켜왔다고 하고, 특히 한국이 전략적 동맹으로서 주한미군 기지 이전 등에 있어 폭넓은 기여를 해온 것을 높이 평가했다. 아울러, 군사위 및 외무위 소속 하원의원으로서 굳건한 한미동맹이 한반도 및 역내 평화·안정을 위해 많은 역할을 해 나갈 수 있도록 관심과 지원을 아끼지 않을 것이라고 강조했다.





AD

외교부는 "이번 면담은 지난번 장관 미국 방문 계기 상원의원 면담에 이어 미 의회에 신정부의 외교정책 기조, 한미동맹 발전 의지 및 대북 정책 등을 널리 알리는 한편, 굳건한 한미동맹 발전을 위한 미 의회 내 초당적 지지 기반을 지속 확대해 나가는 계기가 될 것"이라고 했다.





유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>