유영상 SKT 대표 "AI 전략, '자강과 협력' 변함없어…데이터센터 성과 빠를 것"

"울산 AI데이터센터 등 인프라 사업 '단기 성과' 기대"

독자 AI 파운데이션 모델 정예팀 선정…"챗GPT 출시 전부터 조직·기술력 쌓아와"

"앤스로픽 등 글로벌 기업 전략적 투자 성과도 가시화 전망"

유영상 SK텔레콤 대표가 인공지능(AI) 사업 전략의 핵심을 '자강과 협력'으로 재확인했다. 기술력을 바탕으로 한 독자 개발(자강)과 글로벌 기업과의 협력을 병행하며, 변화하는 국내외 AI 환경에 맞춰 세부 전략을 조정하겠다는 방침이다. 울산 AI데이터센터를 비롯한 인프라 사업에서는 단기간 내 가시적인 성과를 거둘 수 있을 것이라고 자신했다.

12일 서울 웨스틴조선호텔에서 열린 정부-이통사 AI 투자협력 선언식 직후 기자들과 만난 유 대표는 "AI 글로벌 환경과 국내 환경이 모두 빠르게 변화하고 있다"며 "정부의 정책적 지원이 마중물이 돼 민간이 활발히 움직일 수 있는 여건이 마련되고 있다"고 말했다. 이어 "SKT의 AI 전략은 자강과 협력, 즉 우리 기술력을 기반으로 하는 자강과 글로벌 기업과의 협력을 통해 추진한다는 점은 변함이 없다"고 강조했다.

'자강과 협력'은 SKT가 지난 2023년 9월 'AI 피라미드 전략'을 발표하며 처음 공식적으로 제시한 방향성이다. 당시 SKT는 AI 인프라, AIX(산업 맞춤형 AI), AI 서비스 등 세 영역을 중심으로 독자 기술 역량 강화와 글로벌 협력 확대를 양대 축으로 내세운 바 있다.

AI 투자 성과에 대해서는 "울산 AI데이터센터를 포함한 인프라 사업은 빠르게 성과를 낼 수 있다"며 "AX(인공지능 전환) 사업은 통신사 자체 혁신과 SK그룹 제조 계열사의 산업 AI 전환, 더 나아가 국내 제조업 혁신으로 확장하는 목표를 갖고 있다"고 설명했다. 다만 "제조업 혁신 단계까지는 시간이 걸릴 것"이라고 덧붙였다.

독자 AI 파운데이션 모델 선정 배경에 대해서는 "SKT는 GPT-2 시절부터 자체 모델을 개발해왔고, AI 컴퍼니를 선언한 것도 챗GPT 출시 전"이라며 "독자 모델 경험과 기술력이 이번 선정에 도움이 됐다"고 말했다. 그는 "오픈소스를 병행하며 적은 비용과 노력으로 최신 기술을 흡수하는 전략도 함께 구사했다"고 밝혔다.

글로벌 AI 기업과의 전략적 투자 성과도 언급했다. 유 대표는 "앤스로픽의 경우 2년 사이 기업가치가 50배 이상 성장했다"며 "우리는 재무적 투자보다 전략적 제휴를 위한 투자를 중시하며, 성과가 곧 가시화될 것"이라고 말했다. SKT는 재작년 앤스로픽에 1억달러(약 1300억원)를 전격 투자한 바 있다.





정부-이통사 AI 투자협력 자펀드(KIF)와 관련해선 "처음 3000억원 규모로 시작할 때 SKT가 1900억원을 출자했고, 그 비율이 유지되고 있다"며 "SKT가 전체에서 큰 비중을 차지하고 있다"고 전했다.





박유진 기자 genie@asiae.co.kr

