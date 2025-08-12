"한 마리 안팔고 두 마리 5만6000원…초장 달라니 투덜" 오징어난전 이번엔 바가지 논란

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

속초시청 자유게시판에 바가지요금 폭로글 게재돼

"불친절 상인, 이대로 내버려두는 게 맞나"

강원도 속초 대표 포장마차촌 오징어 난전이 '불친절 논란'으로 고초를 겪은 가운데 이번엔 바가지요금이 불거져 또다시 논란의 중심에 섰다.

강원도 속초시청 자유게시판에 오징어 난전의 한 식당의 바가지요금을 폭로하는 내용의 글이 올라왔다. 속초시청 홈페이지

속초시청 자유게시판에는 지난 8일 '오징어 난전 갔다가 너무 화가 나네요'라는 제목의 글이 올라왔다. 최근 오징어 가격이 저렴해졌다는 이야기를 듣고 오징어 난전에 방문한 작성자 A씨는 "상인들은 '요즘 오징어 안 잡힌다', '귀하다'고 거짓말을 하더라"라며 "간 시간과 노력이 아까워서 구매했지만 마리당 2만8000원이라는 말도 안 되는 가격이었고, (상인이) 1마리를 팔지 않는다고 해 두 마리를 5만6000원에 구매했다"고 말했다.

하지만 오징어 구매 이후에도 식당 측의 불친절한 태도는 계속됐다고 주장했다. A씨는 "몇 입 하지도 않았는데 (식당 측이) 더 안 시키느냐, 술은 안 마실 거냐 하더라"라며 "초장도 더 달라니까 더 시키지도 않을 건데 뭔 초장이냐고 투덜거리길래 기분 나빠서 먹다가 그냥 일어서서 나왔다"고 전했다.

강원도 속초의 한 오징어 난전 식당 직원이 1인 손님에게 "빨리 먹으라"고 재촉하는 모습. 김술포차 유튜브

이어 "오징어 값이 많이 비싼가 했지만 바로 앞 횟집에서는 2만원에 오징어 2마리를 주고 서비스 회까지 줬다"며 "(손님에게) 불친절하게 나가라는 말을 하는 상인들을 과연 이렇게 내버려 두는 것이 맞을까"라고 지적했다.

이번 바가지 논란은 최근 불거진 난전의 불친절 문제와 맞물린 상황이다. 최근 한 난전 주인이 손님에게 식사를 재촉하고 자리 이동을 요구한 사실이 알려지면서 손님 응대 문제가 입길에 올랐다.

지난 6월 유튜브 채널 '김술포차' 영상에서 난전 주인은 유튜버에게 "이 아가씨야, 여기서 먹지 말고 안쪽에서 먹으면 안 되겠니?"라며 자리 이동을 강요했다. 이 시점은 오징어회가 나온 지 약 9분 정도 지난 때였다. 이후에도 식당 주인의 압박은 이어졌는데, 오징어통찜이 나온 지 불과 2분 만에 "거기서 잡술래? 빨리 잡숴"고 말했다.





8일 강원 속초시 청호동 속초시수산업협동조합에서 오징어 난전 상인과 관계자들이 자정 결의대회를 열고 불친절 논란에 대해 사과하고 있다. 연합뉴스

논란이 커지자 오징어 난전 상인과 관계자들은 8일 공식 사과했다. 이날은 바가지요금 불만 글이 게재된 날과 같은 날이기도 하다. 당시 속초시수산업협동조합과 채낚기 경영인협회, 양미리 자망협회는 속초시 청호동에서 난전 입주자 20여명과 함께 특별 친절 교육과 결의대회를 개최해 상인들은 밝은 미소, 정직한 가격 등을 약속한 결의문을 채택하고 반복된 바가지요금·고가 주문 강요 등 행위 재발 방지를 약속했다. 또 논란 식당에 대해서는 경고 처분했다며 "동일 민원 재발 시 영업정지 또는 영업 폐쇄까지 검토하겠다"고 밝혔다.





