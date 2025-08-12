부산진해경자청, '북극항로 거점 육성 전략' 머리 맞대

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

진출거점 육성 경남 대응 방안 세미나 참석



박성호 청장 "9월 북극항로 TF 구성·운영"

부산진해경제자유구역청(청장 박성호)이 북극항로 거점 육성 전략 마련에 뛰어들었다.

경자청은 12일 경남연구원에서 열린 '북극항로 진출거점 육성을 위한 경남의 대응 방안 세미나'에 참석해 북극항로 시대를 대비한 동남권 해양경제권의 전략 방향을 공유했다고 알렸다.

이번 세미나에 BJFEZ 박성호 청장을 비롯해 박명균 경상남도 행정부지사, 박동철 경상남도 의회 의원, 오동호 경남연구원 원장, 김기태 영산대학교 교수 등 주요 관계자와 해운·물류 전문가 40여명이 참석해 북극항로 대응 전략을 다각도로 논의했다.

참석자들은 북극항로가 기후위기와 지정학적 리스크 대응을 위한 친환경·고효율 물류 대안으로 주목받고 있으며 항로 개척을 넘어 산업·제도 전반의 전략적 대응이 필요하다는 데 뜻을 모았다.

해양수산부의 부산 이전이 해양 중심 정책 실행력 강화를 위한 결정적 계기라는 점도 강조됐다. 수도권 중심의 정책 구도를 넘어 산업과 현장이 맞닿은 부산·진해 권역이 전략 추진의 플랫폼이 돼야 한다는 인식도 확산됐다.

박성호 청장은 세미나를 통해 "북극항로는 단지 빠른 길이 아니라 새로운 방향이자 미래의 중심"이라며 "BJFEZ는 에너지·자원 물류, 극지 특화 산업 등 고부가가치 산업을 수용할 수 있는 준비된 플랫폼"이라고 힘줬다.





BJFEZ는 북극항로 개방과 해양수산부 부산 이전 등 해양산업 여건 변화에 대응해 전략적 대응 방안을 모색 중이다. 물류 거점화, 극지 특화산업 육성, 디지털 인프라 확충 등 북극항로 관련 과제를 다각도로 검토하기 위해 BJFEZ 북극항로 TF를 9월 중 구성·운영할 계획이다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr

