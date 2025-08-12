조국혁신당, 광복회장 만나 "광복 80년, 극우 뉴라이트 근절 원년 삼겠다"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

이종찬 회장, '조국 사면'에 "韓 민주주의 제대로 가는 계기"

김선민 조국혁신당 대표 권한대행은 12일 이종찬 광복회장을 만나 "광복 80주년을 완전한 친일 청산, 극우 뉴라이트 근절의 원년으로 삼겠다"고 밝혔다.

이종찬 광복회장. 연합뉴스

김 권한대행은 이날 서울 영등포구 광복회관에서 이 회장을 만난 뒤 "윤석열 검찰독재 정권 당시 광복회가 보여주신 국헌 수호 의지는 국민에게 큰 용기를 줬다"면서 이같이 전했다.

김 권한대행은 "조국 전 조국혁신당 대표가 지난해 이맘때쯤 광복회를 방문했다"며 "당시 이종찬 회장께서 조 전 대표에게 백범 김구 선생의 유품 시계 복각 제품을 선물로 주셔 잘 간직하고 있다"고도 말했다.

이에 이 회장은 조국 전 대표의 사면·복권을 언급하며 "매우 기쁘고 한국 민주주의가, 정당 정치가 제대로 가는 계기가 되지 않을까 한다"며 "당의 정상화를 축하드린다"고 화답했다.

이어 "아직도 불완전한 상황이기에 이를 정상적으로 살려 나가는 데 조국혁신당이 더 많은 역할을 해서 우리 정치의 개혁, 진정한 개혁이란 무엇인가 하는 것을 보여주시기를 바란다"고 말했다.

이 회장은 교섭단체 정상화 문제도 언급했다. 이 회장은 "원내 교섭단체 요건이 20명이라는 것이 헌법이나 정당법에 있는 것도 아니다"며 "(국회 협의가) 중구난방이 되면 안 되니 20명 정도로 하자라고 했었는데 문제는 그것이 헌법에 나온 것처럼 됐다"고 했다.

이에 김 권한대행은 "박정희 유신정권 이전에는 교섭단체 요건이 10명 이상 의원이었다"고 말했고, 이 회장은 "유신 이전에 그랬다"고 화답했다.





한편 이날 광복회 예방에는 차규근·이해민 최고위원, 백선희 의원이 동행했다.





문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr

