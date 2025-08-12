국립부경대, ‘데이터 분석 준전문가 양성과정’ 7주간 열어… 82명 수료

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

부경대 포함 6개 대학 학생 참여, 국가공인 자격시험 응시

국립부경대학교 공학교육혁신센터(센터장 손민영)는 지난 6월 23일부터 8월 9일까지 7주간 '데이터 분석 준전문가 양성과정'을 성공적으로 개최했다.

국립부경대가 데이터 분석 준전문가 양성과정을 진행하고 있다. 국립부경대 제공

이번 과정은 2025 빅데이터 분석 실무 역량 강화 교육의 하나로, 부경대뿐만 아니라 부산대, 경상국립대, 동서대, 동명대, 인제대 등 6개 대학 학생 82명이 참가해 온·오프라인 교육을 모두 이수했다.

참가자 72명은 8월 9일 치러진 국가공인 민간자격시험인 제46회 데이터 분석 준전문가 자격시험에 응시하며 과정의 마무리를 장식했다.

국립부경대 공학교육혁신센터는 2020년부터 산업체 수요특화형 'WHO'S NEXT. ACADEMY' 고급 과정으로 해당 과정을 개설해 운영 중이며, 공학뿐만 아니라 경영, 자연, 수산, 환경해양 등 다양한 전공 학생들도 참여할 수 있도록 확대해왔다.





손민영 센터장은 "데이터 분석과 AI 시대에 실질적 문제 해결 능력을 갖춘 인재 양성에 힘쓰고 있다"며 "산업 현장 요구와 최신 기술 트렌드를 반영한 교육과정을 지속 개발해 학생들이 다양한 분야에서 전문성을 발휘하도록 지원하겠다"고 말했다.





