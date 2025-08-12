펫 전문 보험사 마이브라운, 반려동물 가입 문턱 낮췄다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

말티즈 월 보험료 2만원 미만

지난달 출범한 국내 최초 반려동물 전문 보험사 마이브라운은 펫보험 진입장벽을 낮췄다고 12일 밝혔다.

국내 가장 많이 양육되는 견종 말티즈(2세 기준)는 월 보험료 1만9863원, 푸들(2세 기준)은 1만8203원으로, 월 1만원대에 고액 진료까지 보장한다.

마이브라운 상품은 수술을 비롯해 MRI, CT, 항암치료, 경련, 췌장염 등 고액 검사와 치료 12종을 별도 선택 없이 모든 플랜에 포함하고 있다. 연간 총 보상 한도 내에서 횟수 제한 없이 보상한다.

수의사가 상품 기획을 주도해 일반적인 피부·치과 등 일상 질환부터 임상 현장에서 빈도가 높은 항목까지 폭넓게 보장 항목을 구성했다. 상품 선택 시 옵션같이 느껴질 수 있는 특약 선택에 대한 고민을 줄인 상품이라는 것이 차별화된 구조다.

'라이브청구' 시스템을 도입해 진료와 동시에 보험금이 자동 청구·지급되도록 했다. 병원에서 진료비 결제시 본인부담금만 결제하면 진료가 마무리되는 방식이다. 현재 전국 100여개 파트너 병원에서 라이브청구를 이용할 수 있으며, 제휴 병원도 확대 중이다.

마이브라운은 삼성화재, 녹십자수의약품, 우리엔 등 국내 유수 기업으로부터 전략적 투자를 유치해 초기 자본금 132억원을 마련했다. 심사를 거쳐 금융위원회 본허가를 취득했다. 특히 지급준비금 요건 등 엄격한 기준을 충족해 제도적으로 안전성과 투명성을 인정받았다.

론칭 20일 만에 전국 100여개 동물병원과 제휴를 성사시켰다. 마이브라운은 파트너 병원을 중심으로 신규 가입자를 위한 '웰컴브라운' 등 본격적인 마케팅 활동을 전개할 계획이다.

파트너 병원에서 간단한 건강체크와 함께 웰컴브라운에 가입하면 대기기간 없이 다음날부터 보장이 시작되며, 보험료 할인도 받을 수 있다. 병원간 우호적 관계를 강화하고 고객 편의와 혜택을 동시에 높인다는 전략이다.

이용환 마이브라운 대표는 "반려동물 보험은 단순한 비용 보장을 넘어 보호자 인식과 반려동물 복지까지 변화시키는 과정"이라며 "보호자와 반려동물 실질적인 필요를 중심에 둔 전문 상품과 보험에 대한 접근성을 높이기 위한 전략적 가격 설정 등 방향성을 잃지 않고 상품과 마케팅을 고도화해 나갈 계획"이라고 말했다.

한편 기존 손해보험사들도 펫보험 시장 확대에 속도를 내고 있다. NH농협손해보험은 최근 실손의료비 보장을 강화한 모바일 전용 상품 'NH다이렉트펫앤미든든보험'을, 캐롯손해보험은 월 9900원으로 연간 50만원까지 보장하는 멤버십형 상품을 출시했다. 메리츠화재는 병력이 있는 반려동물도 가입할 수 있는 간편심사형 상품으로 접근성을 높이고 있다.





펫보험을 판매 중인 9개 손보사의 원수 보험료는 지난해 말 기준 800억원이다. 2030년 2390억으로 약 3배가량 늘 것으로 예상된다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr

